En cuarentena aumentaron los atrasos en los pagos de las facturas eléctricas

Durante la cuarentena por el coronavirus aumentaron los atrasos en los pagos de las facturas eléctricas en Junín. Así lo afirmó a Democracia el gerente de la empresa distribuidora EDEN, Alejandro Biancosino.

“Estamos viendo que difieren los vencimientos. Es decir, que la gente estira los pagos, pero al fin y al cabo abonan”, dijo.

Por su parte, señaló que las conexiones clandestinas a luz siguen siendo un drama en Junín tanto para la salud como para el usuario, quien sufre de baja tensión. “El 20 por ciento del consumo es ilegal”, manifestó Biancosino. Pero destacó que este año ya se sumaron 150 nuevos medidores.

De hecho en la Ciudad, desde hace una semana, EDEN viene realizando operativos de desconexión en el barrio La Celeste, donde preocupan los casos de reincidencia de los que se enganchan ilegalmente al tendido eléctrico.

“Tuvimos una reunión con vecinos, en la cual un grupo nos planteó un problema de baja tensión en sus domicilios. Tomamos notas del reclamo y al día siguiente fuimos a hacer una inspección visual de las instalaciones y encontramos que en uno de los domicilios había una derivación directa por arriba del techo que se perdía hacia el centro de la manzana donde alimentaba alrededor de 20 casas”, informó el gerente de EDEN, Alejandro Biancosino.



“Estamos yendo todos los días desde el 25 de junio y en cada jornada nos encontramos con los mismos enganches”, afirmó en diálogo con TeleJunín.

“Es lógico que se produzca baja tensión porque estaban tomando la luz desde un cable precario por arriba de los techos de chapa, donde procedimos a desconectar dos líneas. La segunda descendía de una columna y por tierra cruzaba la calle e ingresaba a cinco domicilios”, explicó.

“Cuando recorremos los barrios, el vecino se enoja y después se le explica que, más allá del robo de la energía, esto genera un peligro para la salud. El enganche no tiene fusible ni una térmica, ya que está conectado directamente a la línea preensamblada, por lo que el mismo cable precario actúa como fusible y se prende fuego por el recalentamiento”, afirmó.

“Puede pasar que algún día se prenda fuego una casa, ya que esas conexiones clandestinas son una trampa mortal. La próxima semana tendremos otra reunión para seguir conversando con los vecinos”, destacó.

Asimismo, Biancosino ofreció todas las herramientas de la empresa para que los ciudadanos puedan pedir los medidores de luz. “Nosotros hacemos los trámites, con alguna documentación que nos faciliten”, indicó.

“A mí lo que me preocupa es la precariedad de los enganches y esperemos no tener que lamentar un siniestro porque, cuando se pierde una vida humana, no hay vuelta atrás. Es una situación muy preocupante”, confirmó.

E informó que iniciará una nueva obra “de cableado y transformadores para unas 30 familias del barrio La Celeste que demandan el servicio, que ayudará a reforzar el servicio para los que están entre el límite con San Martín”.

“Dimensionar a los usuarios”

“Nosotros tenemos problemas en los barrios San Jorge, La Celeste y Progreso que los tenemos que solucionar. Si nosotros tenemos que aumentar la infraestructura y transformadores, no tenemos cómo dimensionar la cantidad de usuarios legales”, agregó el gerente.

El año pasado, en La Celeste “pusimos tres transformadores y cables preensamblados, al igual que en el barrio San Martín. Acá el problema está en cuando se tiene que ampliar la red porque no tenemos la cantidad de usuarios reales”, remarcó.

“Si nosotros logramos que los vecinos pidan medidores, ahí tenemos un número y sabremos cómo adaptar las instalaciones conociendo los usuarios finales”, destacó.