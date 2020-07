Hoteleros y gastronómicos reclamaron medidas de emergencia en la Ciudad

En sintonía con lo que ocurrió en todo el país, empresarios del sector hotelero y gastronómico de Junín se autoconvocaron ayer para reclamar un "mayor apoyo" del Estado Nacional y la urgente sanción de una Ley de Emergencia, que incluya beneficios impositivos y crediticios.

El reclamo, según referentes del sector que fueron consultados por este diario, es para que la actividad pueda hacer frente a "la profunda crisis que atraviesa, a causa de la pandemia y el consecuente aislamiento social".



Andrea Rivero, de Hotel Astor, afirmó a este diario que la Fase 5 solo permite funcionar a los locales gastronómicos, pero no a los hoteles. “El servicio hotelero está para casos de emergencia o para aquellas personas que están realizando una tarea esencial o para acompañantes de personas internadas por cuestiones de salud”, señaló.

Y agregó: “Hasta que no se liberen todas las actividades, el turismo no se va a reactivar. Muchos de nuestros hoteles trabajan con proveedores que vienen de Capital Federal o del AMBA, lugares con una alta circulación del virus, por lo que es muy difícil que esa gente pueda venir. Supongo que primero van a empezar a moverse de lugares como Rosario o Córdoba, pero hoy estamos lejos de eso”.



“No se puede servir más en el desayunador, todo esto requiere de determinadas medidas que, con el tiempo, vamos a poder ir acomodando. Ojalá que si entramos en la Fase 5 la parte gastronómica pueda empezar, si bien por los protocolos y la capacidad reducida, van a trabajar al 50% de la capacidad, además de la inversión que va a llevar y que no sé si se va a recuperar”, dijo.

Desde Juanes dijeron que el protocolo establece la obligación de “tener alcohol en gel en las mesas, un registro de las personas que ingresan y un distanciamiento de una mesa de por medio, con lo que la capacidad va a quedar en un 50%. Trabajamos siempre con el delivery, y fue creciendo, trabajaremos con lo que hay para que siga todo bien y después ir avanzando de fase”.

