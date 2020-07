Suteba Junín proyecta la refundación de Casahuerta

El Suteba Junín, a través de su secretaria general, Francina Sierra, convocó la primera reunión para construir colectivamente un proyecto que permita pensar la vuelta y refundación de la escuela Casahuerta en nuestra ciudad.

En esta oportunidad, dicha reunión contó con algunos de los profesores de Casahuerta que siguieron manteniendo viva su memoria a través de la lucha; con las inspectoras de Educación Regional Raquel Bertella, y Distrital Karina Pezzati; y con los organismos y sectores del Poder Judicial que articularon históricamente con Casahuerta y que abordan, todos los días, las problemáticas que atraviesan los adolescentes juninenses.

Como una voz unánime de todos los participantes se escuchó la valoración de la convocatoria, la alegría del reencuentro y el compromiso de ponerse a disposición para avanzar en este proceso de refundación.

"Es muy importante escuchar las voces de todos los actores que fueron parte de Casahuerta, para que esa nueva escuela que queremos alcanzar sea superadora y dé respuesta a las demandas actuales" reflexionó Francina Sierra, secretaria general de Suteba Junín.

Los trabajadores que atienden las problemáticas juveniles en nuestra ciudad y que participaron de la reunión dieron cuenta de la importancia de Casahuerta respecto de lo que significaba para los adolescentes concurrir a una escuela donde ganaban en inclusión y en autonomía. Donde podían terminar sus trayectorias escolares y egresar, teniendo en cuenta que la mayoría de los alumnos de Casahuerta estaban fuera del sistema.

Casahuerta era esa Escuela Pública que representaba la presencia del Estado restituyendo derechos. Era un espacio aliado a la hora de desarrollar las políticas públicas en materia de Promoción y Protección de Derechos de Niños y Adolescentes.

"No hay ninguna duda de la necesidad de la refundación de la escuela. Los estudiantes no pudieron volver a escolarizarse después del cierre, la inclusión en otras escuelas no sucedió a pesar de lo que quisieron contarnos, y en este contexto, la situación de vulnerabilidad de los adolescentes es aún mayor" concluyó Sierra.

“Seguiremos trabajando en conjunto para lograr la -tan ansiada- refundación de Casahuerta. Una escuela que intentaron que fuera un recuerdo, pero en cambio, la transformaron en Bandera de Lucha”, subrayó.