La eventual reapertura de restaurantes será con reserva y capacidad reducida

Apocos días de que la ciudad pueda ingresar a la Fase 5 del aislamiento en el marco de la pandemia, el sector gastronómico se prepara para la eventual reapertura de sus actividades.

ayer, distintos representantes del rubro de nuestra ciudad se reunieron con la secretaria de Gobierno, agustina de miguel, su par de desarrollo económico, eduardo albarello, y de seguridad, andrés Rosa, para evaluar la metodología de trabajo y los protocolos que deberían seguir en el caso de que Junín avance a la Fase 5 y los locales puedan abrir sus puertas al público.



LEÉ MÁS El mercado cooperativo ofrece sus productos online



Reservas y registro

el presidente de la Cámara Hotelera-Gastronómica de la ciudad, Juan Víctor Casella, aseguró: "estamos a muy pocos días de poder pasar a Fase 5, en la que se permite la apertura de la gastronomía. Por eso vinimos para charlar sobre el protocolo, que es el que corresponde a Provincia”. asimismo, destacó que hablaron “para ver cómo será su aplicación y de qué manera deberán manejarse las personas que vayan a estos lugares. Fue una reunión positiva y, como siempre, agradecemos al municipio porque siempre somos escuchados".

Tras más de cien días sin actividad, muchos de ellos incluso sin posibilidad de delivery, Casella aseguró que "el sector está muy expectante y con ganas de trabajar, por eso, además, ya miramos cómo serían las planillas, los datos que hay pedir, las reservas para ir a comer y los horarios que vamos a tener. son más de 100 días que pasaron sin poder trabajar y la situación esmuy grave en el sector".

Consultado por democracia respecto del protocolo, Casella indicó que se trata del que establece la Provincia y que la apertura se manejará con reservas y registros de ingreso.

“se va a realizar con reservas, que cada uno implementará a su manera, ya sea por teléfono, a través de Whatsapp, o como decida. el protocolo es de la Provincia e incluye el distanciamiento social, el uso de barbijo, la higiene de manos, el paño a la entrada”, detalló.

a su vez remarcó la “reducción de la capacidad prácticamente a la mitad”, y que “cada uno acomodará el local para cumplir las medidas”.

además del formato de reserva, también explicó que se llevará un registro: “se manejará un archivo, para registrar a cada persona que ingrese”, detalló.

Respecto de las expectativas, Casella aseguró que esperan al día lunes, “a ver qué determina la Provincia respecto del caso de Covid- 19, que consideramos será tomado como foráneo porque no hay circulación en la ciudad. esperamos que se tome así”.





En beneficio de todos

Germán lambrisca, propietario de Tío lucas, también participó de la reunión con funcionarios del día de ayer. "esta realidad nos hizo reinventarnos un poco a todos. en nuestro caso, el negocio ya tenía el delivery, pero los que no lo tenían se tuvieron que adaptar. ahora estamos buscando los puntos de encuentro con el municipio para que, entre todos, podamos trabajar sin problemas”, destacó. “Tenemos un gran compromiso que cumplir, tanto nosotros como los clientes, para que esto se pueda sostener en el tiempo. Ojalá que

los negocios se puedan ir moviendo de a poco y recuperar todo lo perdido. esto tiene que salir bien para el beneficio de todos", sostuvo. en la ciudad ya se produjo el cierre de cinco locales, hay muchos en situación crítica.

desde el restaurant Chic Resto Pub, andrés Gabrielli manifestó días atrás que “la situación es catastrófica. los locales solo con delivery no llegan a cubrir los gastos de luz, gas, alquiler ni empleados”.

Gabrielli pidió lo que todos: “sería importante que el municipio permita la apertura lo más rápido posible para salvar al sector. Pienso que se tiene que abrir con la capacidad de un 50% con las medidas sanitarias correspondientes”. no obstante, la reapertura será determinada de cara al pase a la Fase 5. mientras tanto se aguarda el proyecto para declarar la

emergencia para los rubros gastronómicos y hoteleros de Junín.

el Gobierno de Junín impulsará una ordenanza para dar respuestas desde el ámbito local a necesidades planteadas por el sector. la norma buscará abordar la problemática económica en el marco de la pandemia del Covid-19 incluyendo la eximición de tasas para ambos sectores. esta iniciativa se suma a los beneficios de tasas y habilitaciones ya vigentes para el rubro.

--

--> Suscribite al Verpertino y recibí las principales noticias de la tarde en tu email, de lunes a viernes a las 18