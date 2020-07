Costa: “El Gobierno se aferró a la comodidad de la cuarentena”

El presidente del bloque de senadores bonae renses por Juntos por el -Cambio, Roberto Costa, afirmó en una videoconferencia con medios de la Provincia –entre los que participó Democracia- que el espacio político que integra “no está de acuerdo” con la gestión de la cuarentena realizada por la administración de Axel Kicillof en medio de la pandemia

de coronavirus.

“El cierre de algunos rubros era innecesario. Era preferible decirles la verdad a los ciudadanos, que el Estado no los puede cuidar, y que cada uno tiene que aprender a cuidarse solo manteniendo el distanciamiento, el tapaboca y la higiene. Creo que los comercios de cercanía tendrían que estar abiertos, porque son mucho más seguros que las grandes cadenas”, afirmó el legislador, muy cercano a la exgobernadora María Eugenia Vidal.

El comerciante necesita trabajar, en todos los lugares, y creo que ya se tendría que haber terminado el tema de los negocios cerrados.

Comité de crisis

“El Comité de crisis se armó y nunca nos invitaron a formar parte. No estamos de acuerdo ni estamos conformes en cómo el Gobernador está tratando la cuarentena.

Se aferró a la comodidad de la cuarentena, se perdió mucho tiempo metiendo miedo, dejaron que todo suceda y ahora les agarró el pánico”, punzó.

“Yo quisiera ver al final de todo esto cómo andamos todos psicológicamente hablando. No estamos conformes, el Gobierno no tuvo en cuenta nuestras propuestas. No puede ser que estemos todos presos en nuestras casas cuando, bien explicado, cada uno de nosotros sabe cómo cuidarse; eso no quiere decir que estemos exentos”, afirmó.



División de la Provincia

“Es necesaria una regionalización que permita que estas dos formas tan distintas de ver las cosas, entre el Conurbano y el interior, tengan un verdadero crecimiento. Estos

cambios de fondo hay que plantearlos, siempre estas cosas quedan para después, porque generan problemas, pero es necesario ponerlos en carpeta. Habría que plantear también la posibilidad de avanzar en un sistema legislativo unicameral, que brinde mayor agilidad. Es una forma de decir dejemos de tener esta Argentina, porque haciendo lo mismo, siempre nos va mal”, dijo.



Presunto espionaje

“Tiene que investigar la Justicia. Creo que se está montando un hecho por demás grandilocuente, cuando no lo es. Que la Justicia actúe y, si alguien se equivocó y se metió en la vida de los demás, tiene que pagar.

Dentro de los que se sintieron damnificados hay gente de nuestro propio espacio, la preocupación es para todos porque también algunos dirigentes nuestros se sintieron espiados. Si es así, tendrán que ir presos”, afirmó.

