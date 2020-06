IFE: el segundo pago se depositará en cuentas bancarias

La jefa de la UDAI 1 de Junín, Carolina Echeverría, explicó cómo será el segundo pago del Ingreso Familiar de Emergencia (IFE) que abona el Gobierno nacional a través de la Anses, ya que el mismo será únicamente a través de depósitos bancarios.

Echeverría explicó que “para el segundo cobro del IFE es necesario ingresar a la página de ANSES con su número de DNI y su clave de seguridad social y el sistema puede ser que le traiga un número de CBU. Porque en el cruce de datos, muchas personas que cobraron por el correo tienen cuentas abiertas en bancos. Y ANSES busca que el pago sea mediante el sistema más seguro para las personas”.

“Por lo tanto, si el sistema le trae el número CBU, corroborar que esa cuenta se encuentre activa. En el caso de que no se encuentre activa o que la persona no tenga cuenta, se debe ingresar a las aplicaciones de un banco y abrir una cuenta para obtener el número de CBU”, afirmó la Jefa de la UDAI 1.

También informó que “esta apertura de cuenta es sin costo y tarda unas 48hs. Cuando la entidad bancaria le informa la apertura de la cuenta y le da de alta al número de CBU, deben cargarlo en el sistema IFE de ANSES”.

Y aclaró que “según el cronograma de pago, cada persona va a recibir un mensaje de texto al celular que informó en el sistema de ANSES para avisarle la fecha de cobro. No obstante, podrá seguir también las fechas de cobro desde la web de ANSES y allí se podrá ver el día de pago y el CBU en el que será depositado”.

Por otro lado, Echeverría indicó que “en el caso de que una persona persona no eligió ninguna cuenta, el dinero no lo va a perder. Cuando ANSES corrobore que no se depositó el dinero, se le va a asignar de acuerdo a la disponibilidad de los bancos, la apertura de una cuenta bancaria y se informará al beneficiario mediante un sms en que banco se hizo el depósito. Pero esto ocurrirá cuando finalice el cronograma de pagos que ya está determinado”.