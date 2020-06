El municipio impulsa poder ingresar en la Fase 5 a partir del lunes 6 de julio

La interpretación que haga el Gobierno bonaerense del último caso de coronavirus registrado en Junín -una mujer que llegó a la ciudad desde el AMBA para trabajar- será decisiva para determinar si el municipio está en condiciones de pasar a la Fase 5 de la cuarentena por la pandemia.

Los casos se cargan en un sistema y la Provincia cuenta los 21 días, dijo de Miguel.

En este contexto, la secretaria de Gobierno del municipio, Agustina de Miguel, afirmó a Democracia: “Estamos esperando la respuesta de la Jefatura de Gabinete provincial, porque podría ser interpretado como un caso no residente (vino de Valentín Alsina, en el partido de Lanús) y, por ende, no afectar el pasaje a la próxima fase”.

Y agregó: “Los casos positivos se cargan en un sistema y la Provincia automáticamente cuenta los 21 días, ahora tenemos que ver qué criterio adopta el ministerio de Salud a la hora de evaluar este último contagio”.

Así, Junín podría ingresar a la Fase 5 a partir del próximo lunes 6 de julio, que es el día que la Provincia publica el cambio de estado de los distritos, de acuerdo a cada situación epidemiológica, aunque resta esperar el dictamen de la cartera sanitaria provincial.

Desde que el Gobierno provincial impuso un sistema de fases en la continuidad de la cuarentena por el coronavirus, en los distintos municipios bonaerenses se comenzaron a contar los días sin la detección de nuevos “casos autóctonos” teniendo en cuenta que para pasar de la fase 4 a la 5 (que permite la habilitación de nuevas actividades productivas y recreativas) el requisito fundamental es contar con 21 días seguidos sin nuevos casos autóctonos.

El último caso autóctono detectado en Junín fue el padre del verdulero que contrajo coronavirus luego de viajar al Mercado Central, en el Conurbano bonaerense.

Taxis y remises no viajarán al AMBA durante 15 días

Integrantes de la secretaría de Seguridad del municipio mantuvieron un encuentro con representantes de agencias de remises y taxis con el objetivo de intercambiar ideas y actualizar la ordenanza que regula su funcionamiento. Además, se comprometieron a firmar el convenio de responsabilidad social y se acordó, de manera conjunta, que no se realizarán viajes a la zona del AMBA por espacio de 15 días.

Referentes de ambos sectores aclararon que los choferes que trajeron personas de lugares con circulación comunitaria del Covid-19 no forman parte de sus respectivas organizaciones.

Al respecto, el secretario de Seguridad, Andrés Rosa, indicó: "Nos manifestaron sus preocupaciones y todo lo que les está tocando vivir en esta pandemia. También todo lo que sucedió en las últimas horas con el ingreso de personas desde otras zonas y que nos aclararon que los que hicieron los viajes no están regulados dentro del espectro de remiseros y taxistas. Además, van a firmar con el Intendente el compromiso de responsabilidad social. También hemos organizado una reunión con los concejales para poder modificar algunos puntos de la ordenanza que los regula".

