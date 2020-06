Le dieron el alta a la esposa del verdulero y ya son cinco los recuperados de Junín

En la tarde de ayer, le dieron el alta médica a la esposa del verdulero, contagiada con coronavirus, que se encontraba internada en la Clínica Imec.

Se trata de la mujer que se había enfermado a través de su marido, quien se infectó al viajar al Mercado Central del Conurbano, y se lo transmitió, además, a su padre y a un empleado de 19 años, ambos recuperados.

De esta manera, se puede decir que los cinco casos con Covid-19 residentes en Junín ya se han recuperado. Cabe destacar que el sexto curado es una persona de la localidad de Alberti, que estuvo internada en el Hospital Interzonal.

El único caso confirmado que queda en nuestra ciudad es el de una paciente no residente que este sábado resultó positiva: una mujer de 53 años de la localidad de Valentín Alsina, que se encuentra internada y aislada en la Clínica La Pequeña Familia.



“Se la trató con antiviral”

En diálogo con Democracia, el director de Imec, Dr. Héctor Lorenzo, informó sobre el tratamiento que se llevó a cabo en la mujer recuperada ayer.

“Esta señora había ingresado a un protocolo al que respondió muy bien y estaba sin síntomas desde el jueves 18 de julio. Al principio, desde que ingresó a la clínica, presentó un cuadro febril hasta ese jueves cuando empezó a bajar la curva térmica”, afirmó.

“Se la trató con antiviral Oseltamivir y con Dexametasona, y con un triple esquema de antibióticos. A 48 horas del tratamiento empezó a no tener fiebre ni tos. Desde ese momento se mantuvo estable hasta que se le dio el alta”, confirmó.

“No necesitamos un hisopado negativo para darle el alta, ya que el test puede seguir dando positivo. Y se sabe que, por ahora, los pacientes al séptimo día sin síntomas no contagian”, explicó.

Y agregó: “De acuerdo en dónde estés parado con el paciente, se pueden utilizar distintos medicamentos o plasma de convaleciente, que no hemos requerido utilizar. No todos los pacientes se tratan de igual manera y depende de la gravedad que presenten”.

“Un gran trabajo”

Continuando con la entrevista, Lorenzo aclaró: “Nosotros ahora estamos libres de coronavirus y ni siquiera tenemos sospechosos. Fuimos los primeros que tuvimos Covid, y destaco que no debimos que aislar a ningún equipo de salud. Respetamos las normas y procedimientos de una manera muy puntual. Esto viene de un gran trabajo”.

“La gente es atendida por una gran cantidad de personas, desde el que maneja la bandeja descartable de la comida -y no solamente está el médico-, para que el virus no salga al exterior. Hay que resaltar eso”, apuntó.

“Tuvimos un accionar mancomunado con la Municipalidad, la Policía y el personal de salud. De un paciente solo hubo cuatro casos y nada más y todos recuperados. No hubo expansión del virus”, subrayó.

“Esto pasó porque hubo un seguimiento y aislamiento de los que tuvieron contacto estrecho. Se trabajó en cada uno de los eslabones a través del Comité”, concluyó.

