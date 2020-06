El Concejo aprobará la suba de tasas para bancos y financieras

En los próximos días, cuando sesione el Honorable Concejo Deliberante, se aprobará un proyecto del bloque de concejales del Frente de Todos que modificará la alícuota de la Tasa de Inspección de Seguridad e Higiene que implica un aumento del 50 % para los bancos, y entidades con servicios financieros, empresas de telefonía y cable, cadenas de hipermercados, y correos privados.

Con una parte de lo recaudado se creará un fondo de apoyo a pequeños comerciantes e industriales y microemprendedores.

El impulsor del proyecto, el concejal y presidente del PJ, Lautaro Mazzutti, señaló que el proyecto de ordenanza se enmarca en las propuestas lanzadas por el bloque del Frente de Todos al intendente Pablo Petrecca, para afrontar los avatares de la crisis social y económica generada por la pandemia de Covid-19.

“Llevamos más de un mes trabajándolo y hoy podemos decir que luego de que se apruebe en la última sesión de forma preparatoria, y la convocatoria de los mayores contribuyentes para la próxima sesión, requisito exigible para la modificación de la alícuota de una tasa municipal, este proyecto será una realidad”, aseguró el concejal.

Mazzutti celebró el acompañamiento del bloque de Juntos por el Cambio al proyecto, aunque se lamentó de que los fondos destinados a microemprendedores y pequeños comerciantes e industriales, no sea dotado de más recursos, como se establecía en un principio, “como así también, que el intendente nos permita colaborar de una manera más participativa en la administración de la pandemia. Que se deje ayudar. Lamentablemente esto no pasó”, dijo.

“Estamos convencidos de que es un momento para que el esfuerzo lo realicen los que siempre ganan, los beneficiados de las políticas económicas de los últimos cuatro años, como lo fueron los bancos, las cadenas de hipermercados, las empresas de telefonía y de cable, y que una parte de estos recursos sean destinados a apoyar a los que luego de la pandemia queden sin sus puestos de trabajo, o con sus comercios y pequeñas Industria al borde del cierre”, puntualizó.

Para Mazzutti este proyecto “demuestra, una vez más, qué tipo de oposición somos, y no como nos quieren mostrar algunos funcionarios y concejales oficialistas. Una oposición seria, responsable, que en un momento de crisis y de cierta merma en la recaudación estamos generando que ingrese más dinero a las arcas municipales”.