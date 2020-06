“La pasé muy mal”, dijo el joven curado de coronavirus en Junín

Gonzalo Camino es uno de los pacientes recuperados de coronavirus durante este mes en Junín. Vivió momentos difíciles internado en el Hospital Interzonal. Actualmente ya no tiene la enfermedad, pero transita otro momento delicado, el del prejuicio social.

El joven de 19 años, que es empleado del transportista de frutas y verduras que se infectó en el Mercado Central, dialogó en exclusiva con Democracia.

“A mí me llevaron un sábado a la tarde al Hospital, estaba sin síntomas y me hicieron el hisopado. Desde esa misma noche, y durante dos días, estuve con dolores de panza y cabeza muy fuertes. Esos dos días la pasé muy mal. Después, solo una vez, tuve fiebre”, afirmó a este diario.

“Estuve con suero y, cada tanto, me daban paracetamol cuando me dolía la cabeza. No es lindo lo que tenés que pasar dentro del Hospital por 14 días, pero por suerte me recuperé y ahora estoy en mi casa. Yo quiero agradecerle a la gente del HIGA por lo que hicieron por mí”, señaló. Y agregó: “Dos días antes de recibir el alta yo ya me había empezado a sentir mejor”.

“El dolor de panza no se me pasaba y todo lo que comía me caía mal, hasta que se me fueron gradualmente los dolores. Es algo horrible lo que sentís con esta enfermedad y espero que a nadie más le agarre. Por ahí le agarra a uno que no tiene ningún síntoma, pero a mí me hizo pedazos”, remarcó.

“No me quieren saludar”

En relación a la vida después del coronavirus, Camino manifestó: “Por ejemplo, ahora ya recuperado, salgo a la calle y las personas no me quieren ni saludar porque se piensan que los voy a contagiar y esto no es así, ya que yo ya estoy recuperado”.

Cuando le dieron el alta, “a mí el médico me había dicho que esté aislado en mi vivienda hasta el miércoles de la semana pasada. Desde ese día ya puedo salir a la calle y hacer una vida normal. Salgo a hacer unos mandados y vuelvo”, apuntó.

“La gente hoy se piensa que yo salí de otro mundo. Por ahí me pone mal, pero hay que tomarlo con calma. La gente se piensa que uno tiene la culpa o ganas de haberse contagiado de coronavirus. Espero que a nadie más le agarre”, subrayó.

“Se dijeron muchas cosas”

“Más allá de que se dijeron muchas cosas de lo que supuestamente había hecho antes de internarme, que es todo una mentira, quiero agradecerle a la gente. Hablaron muchas cosas de gusto”, manifestó Camino.

“También, se dice que yo viajé al Mercado Central y no es así. Yo repartía la verdura y fruta acá en Junín y atendía el negocio”, informó.

Por el prejuicio de las personas “ahora con todo esto, ni siquiera me quieren dar trabajo o una changa. Yo cumplí mis días dentro del Hospital y dentro de mi casa también. Ya estoy recuperado”, concluyó.