Unas 2000 personas provenientes del AMBA ingresaron a la ciudad de Junín

Policía Ecológica controla el cumplimiento de las medidas de bioseguridad por parte de las personas que vienen de lugares donde hay circulación viral de COVID 19, como así también de su entorno, en caso de trabajar en alguna empresa de nuestra ciudad.

Provenientes del AMBA, han ingresado al menos 2000 personas, según los registros de control, desde el inicio de la cuarentena, y alrededor de 500 en los últimos días.

La Delegación de Prevención Ecológica es una especialidad relativamente nueva en la provincia de Buenos Aires, ya que tiene solamente 14 años de funcionamiento, pero en los últimos tiempos su actividad se ha transformado en fundamental para la prevención y lucha contra el COVID 19.

Al ser consultado por Democracia, el comisario Federico Dos Santos, jefe de Policía Ecológica de Junín, respecto a la actuación que había tenido la repartición a su cargo en un operativo de desinfección de una empresa del Parque Industrial, que recibió a trabajadores del AMBA, explicó que actuaron luego de haber sido convocados por la Secretaría de Seguridad del municipio. Actuaron primeramente en el puesto de control, ya que habían arribado en un vehículo proveniente de la zona de Retiro (Ciudad de Buenos Aires) personas de nacionalidad paraguaya que venían a trabajar en una empresa juninense en el rubro de la construcción.

“En el acceso de avenida de Circunvalación y Ruta 7, le tomamos las declaraciones juradas, puesto que iban a hacer residencia en nuestra ciudad durante el tiempo que durara ese período de trabajo y se hizo una descontaminación del vehículo y efectos personales”, dijo.

Explicó que al día siguiente, a raíz de una publicación de Uocra, se los convocó nuevamente al Parque Industrial. “En definitiva, la idea de nuestra presencia era básicamente bajar un protocolo de las medidas de bioseguridad que debían implementar en dicho contexto para que alojen personas provenientes de localidades con circulación comunitaria”, apuntó.

El comisario Dos Santos dijo que en este caso no estaban dadas las medidas de seguridad para que estas cinco personas estuvieran trabajando en dicha empresa, así que se resolvió, con el representante legal de la firma en cuestión, que debían abandonar la ciudad y volver a la localidad de origen.

El jefe de Ecológica apuntó que situaciones similares se habían dado en otras oportunidades durante la cuarentena, con otras empresas de la construcción y se había notificado cuáles eran las medidas de bioseguridad que debían adoptar, tanto empleadores como empleados, para con las personas que trabajan en esa obra en particular. “Si pueden ponerlo en práctica respetando esas medidas no hay inconveniente que se queden en Junín, pero si no, no se la aprueba”, afirmó Dos Santos.

Ante la acotación que más allá de que esas personas estuvieran trabajando en una determinada empresa, con un marco controlado allí mismo, fuera de ese contexto podían circular por la ciudad, porque obviamente tenían necesidades básicas como alimentación, medicamentos y demás.

El jefe policial dijo a esas personas provenientes del AMBA que no se les podía prohibir ingresar y trabajar en Junín si la actividad que venían a desarrollar acá estaba fuera de las restricciones y contaban con el Certificado Único de Circulación nacional.

“Si bien al principio hubo alrededor de 260 personas provenientes del exterior, a esta altura del aislamiento social obligatorio no hay casi ingresantes provenientes del exterior, a lo sumo una o dos personas por semana, pero del AMBA siguen viniendo”, apuntó.

Según lo expuesto por Dos Santos, a todo aquel que ingresa del AMBA debe llenar una declaración jurada y se les hace un seguimiento en cuanto a su estado de salud en el supuesto caso de que sea asintomático.

De acuerdo a lo expuesto, provenientes del AMBA, han ingresado a Junín alrededor de 2000 personas y en los últimos días más de 500. Cabe mencionar que Policía Ecológica articula con SAME y la Secretaría de Seguridad del municipio.

Actuaciones

Ya que Ecológica hace capacitación en la utilización de equipos de protección personal, les toca abordar en primera línea todos los requerimientos, a través de la Secretaría de Seguridad, y todo el control que se viene llevando a cabo en torno de esa pandemia en particular.

“Lo que hacemos concretamente, desde iniciada esta emergencia sanitaria, son las notificaciones de cuarentena obligatoria, a aquellas personas que regresaban desde el exterior y debían cumplir el aislamiento obligatorio en su domicilio. Luego, con la circulación comunitaria que hay en el AMBA, y a raíz del protocolo del ministerio de Salud de la provincia de Buenos Aires, y que la definición de caso sospechoso COVID 19 ha ido cambiando, porque ya es lo mismo que una persona venga del exterior o del Área Metropolitana, con el municipio se empezó a trabajar en los controles primero en rutas, luego en los accesos principales de Junín”, apuntó.

“Con el área de Salud, que toma la temperatura, y mediante declaración jurada de aquellas personas que vienen circulando desde zonas de circulación comunitaria de coronavirus, se vuelcan los datos de las declaraciones de cada persona que ingresa y va a residir en Junín al menos dos días. Se ingresa a la Base de Datos que tenemos en la dependencia y el área de Asistencia a la Víctima y de Salud hace el seguimiento correspondiente a las personas”, dijo.