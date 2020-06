Berestein: “La gestión de Petrecca se reduce a pedir ayuda”

El concejal del Frente de Todos, Maxi Berestein, cuestionó al municipio al asegurar que “la gestión de Petrecca y su equipo solo se reduce a pedirle ayuda a la Nación y a la Provincia”.

A su vez, Berestein se refirió a las declaraciones de concejales de Juntos por el Cambio con respecto a la situación económica de las actividades que aún no pueden funcionar: "si la gestión de la municipalidad se va a reducir solamente a pedirle esfuerzos a la Nación y la Provincia, estamos frente a un escenario de incapacidad total. Hace casi 40 días que presentamos un plan de emergencia con ideas innovadoras para discutir con el intendente, y aún seguimos esperando".

Además, el concejal agregó que "desde el 10 de diciembre, los dirigentes del Frente de Todos estamos gestionando recursos para nuestra ciudad y la verdad que desde el inicio de la pandemia hasta hoy el aporte millonario que está llegando a Junín es nunca visto. Ya sea como fondos descentralizados al municipio o a través de los numerosos programas de ayuda económica para los vecinos más afectados. Sin embargo, como contrapartida, el municipio aún no ha generado ningún dispositivo de contención a los distintos sectores económicos de la ciudad", reclamó.

"La única herramienta que mostraron hasta el momento es condonar la tasa de Seguridad e Higiene, que además fue a partir de una propuesta nuestra que no les ha dejado opción, pero eso parece bastante poco", afirmó Berestein.

También, el concejal del meonismo señaló que "el año pasado entre agosto y octubre en el medio del proceso electoral, el municipio distribuyó más de 110 subsidios de entre 9 mil y 18 mil pesos entre vecinos de Junín. Sería bueno que ahora se subsidie a los sectores que más dificultades están atravesando, que por la característica de sus actividades, no están recibiendo beneficios".

"Una de nuestras propuestas que plasmamos en el plan de emergencias, que busca aumentar las tasas para entidades financieras, entre otras actividades comerciales, le permitirá al municipio obtener un fondo para subsidiar a los sectores que más van a tardar en recuperar la actividad normal, como pueden ser los gastronómicos y los trabajadores de eventos privados", expresó el concejal del Frente de Todos.

Para finalizar, Berestein dijo: "Hemos perdido tiempo valioso, algunos dirigentes oficialistas se enteran después de 100 días de pandemia que hay sectores que necesitan contención. No podemos perder más tiempo, obviamente que seguiremos gestionando ayuda de los gobiernos centrales, pero también es necesario que el gobierno de Junín haga su aporte, sea creativo, genere espacios de discusión, tenga humildad para recibir propuestas, transparente sus recursos y haga aportes a los juninenses".