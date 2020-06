Rodrigo Esponda: “Notamos un avance en contra del sector productivo”

Distintas entidades agropecuarias manifestaron preocupación y repudiaron la destrucción de silobolsas con granos y otros "ataques a la propiedad privada en el país", y pidieron la actuación de las autoridades.

Fue a través de un comunicado que denunciaron esos ataques, los incendios de lotes a punto de cosechar, robos de animales y destrucción de alambrados, entre otros actos vandálicos en el campo argentino.

Democracia consultó por la situación a Rodrigo Esponda, productor y delegado del Renatre, quien destacó la gran preocupación que aqueja al sector y la posición del Gobierno nacional.

“Gran preocupación”

“Hay una gran preocupación en el sector agropecuario. Notamos un avance en contra del sector productivo”, aseguró Esponda sobre los hechos acontecidos en los últimos días.

“La cantidad de roturas de silobolsas que ha habido y cómo van incrementándose día a día, la verdad es que son muy alarmantes. Hay mucha preocupación con respecto a eso”, indicó.

Esponda cuestionó: “El primer concepto es desde la falta de llamado a la cordura desde la clase política a evitar este tipo de daños, ya que desde sectores duros de la alianza gobernante incitan permanentemente a que esto se realice, como si tener un silobolsa fuera un pecado. Techint debe tener un depósito de chapas, una industria de ropa debe tener pantalones y a nadie se le ocurre ir a romper esos insumos o capitales porque consideran que los tienen que vender”, explicó.

“Es por ello que incitar desde el poder político a la rotura de estos silobolsas me parece alarmante, me genera mucha preocupación por la violencia que se genera y debería haber un consenso político para ponerle un freno a estas cosas”.

En la misma línea consideró que “se habla de la necesidad del ingreso de dólares al estado para poder seguir funcionando y hacer todo lo que se hace desde el estado y estas roturas atentan directamente contra esos ingresos”, y agregó: “Lo pierde el productor y lo pierde el interior, el país, cuando esas retenciones, esos ingresos brutos, ese IVA no va a poder cobrarse y eso lo está perdiendo como ingreso, que seguramente son ingresos que le hacen falta a los más necesitados”.

Por último, remarcó que “es importantísimo que la política se ponga a trabajar en serio y deje de lado las internas y campañas políticas y electorales para pensar en un país que nos incluya a todos y sobre todo en este momento tan difícil que estamos atravesando por la pandemia, que lleve a la paz social”.



Más de 30 ataques

Desde Confederaciones Rurales Argentinas afirmaron que “ya sumamos más de 30 ataques y roturas de silobolsas”, en todo el país.

“El mismo Gobierno Nacional, que pretende incursionar en la aventura de comercialización de productos agrícolas, no es siquiera capaz de cumplir uno de los roles insustituibles del Estado: brindar seguridad a todos los habitantes de la Argentina”, dijeron.

“La actitud del Presidente, frente a los ataques que a diario nos afectan, ya adquiere la preocupante característica del silencio cómplice. Tampoco se escucha a nadie del Gobierno condenando estos hechos y haciendo visible que se encuentran trabajando para evitar nuevos hechos”, señalaron.

“Instamos al Poder Ejecutivo Nacional a manifestarse y garantizar la seguridad de los ciudadanos y de sus producciones. Sin una condena enfática por parte del oficialismo a tanta barbarie no es posible imaginar ni el esclarecimiento de los hechos ocurridos ni el final de tan tremenda acción delictiva”, subrayaron.

