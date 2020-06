Prorrogan el pago de cuotas de créditos hasta octubre para los que tienen UVA

El Banco Central prolongó hasta el 30 de septiembre el período en el que las entidades financieras no pueden cargar intereses punitorios sobre los montos no pagados de créditos concedidos.

De esta manera, los saldos impagos de créditos otorgados por entidades financieras, incluyendo los que se actualizan por UVA, cuyas cuotas vencen entre el 1º de abril y el 30 de septiembre de 2020, no devengarán intereses punitorios.

Al respecto, los ahorristas de la Región con créditos UVA automotor personales y prendarios -que ya le habían pedido al Banco Central de la República Argentina (BCRA), que conduce Miguel Pesce, la prórroga por tres meses- se notificaron de la medida y explicaron que ahora esperan que el cumplimiento de la norma por parte de los bancos sea “inmediato”.

La abogada que encabeza el grupo UVA Autoconvocados y damnificada, María Isabel Lasala, afirmó que “el BCRA prorroga hasta septiembre la comunicación que permite pasar al final del crédito las cuotas que no sean pagadas en julio, agosto o septiembre, dado que continúan extendiendo la cuarentena y muchas familias no están recibiendo ingreso en forma total o parcial. Además los bancos no podrán cobrar intereses punitorios por las cuotas impagadas. Fue un logro de la lucha insistente e incansable que llevamos los damnificados de Autoconvocados de créditos UVA Automotor. Esta medida se implementó en abril a principio de la cuarentena, fue un respiro por tres meses, y a partir de junio comenzamos a pedir a las autoridades del Central la prórroga de la medida”.

En nuestra Región la problemática de los UVA recae en buena parte sobre los bancos públicos, en especial el Provincia y el Nación, donde tienen sus créditos la mayoría de los damnificados, según aseguran desde el grupo, aunque hay un número minoritario que tomó este tipo de créditos en entidades bancarias privadas.

Lasala explicó que “lo que notamos los referentes de los Autoconvocados del país es que la mayoría de los tomadores de créditos UVA se acogieron al beneficio y eso demuestra el alto índice de imposibilidad de pago, alcanzando también a las familias con mayor poder adquisitivo. El sistema UVA se tornó inviable tanto para automotores como hipotecarios, por eso continuamos luchando por la eliminación del UVA. Ya es imposible disimular la usura proveniente de la estafa porque es una estadística de cómo ya nos alcanzó a todos el que casi nadie pagó las cuotas”.

La medida, fijada por el Directorio del BCRA, estaba vigente hasta el 30 de junio en virtud de lo dispuesto el 1 de abril a través de la comunicación A6949. Ahora, se decidió prorrogarla por tres meses más.



Fundamentos

“Los saldos impagos de créditos otorgados por entidades financieras, incluyendo los que se actualizan por UVA, cuyas cuotas vencen entre el 1 de abril y el 30 de septiembre de 2020, no devengarán intereses punitorios. Además, se ratifica que las cuotas impagas deberán incorporarse en los meses siguientes al final de vida del crédito, considerando el devengamiento de la tasa de interés compensatorio”, explicó el Central en un comunicado.

Asimismo, el BCRA recordó que los usuarios cuentan con el derecho de revertir los débitos directos y los débitos automáticos dentro de los 30 días corridos contados desde la fecha del débito y que los bancos tienen la obligación de devolver los fondos debitados dentro de los tres días hábiles siguientes al pedido.

De esta forma, hasta el 30 de septiembre, quien no pague la cuota de un préstamo bancario de cualquier tipo, hipotecario, prendario o personal, tanto en pesos como en UVA, no deberá pagar ningún interés ni penalización. Cada cuota que no se pague durante ese plazo se agregará al mes siguiente del final de la vida del préstamo.

La decisión del BCRA tendrá una única excepción: la norma no se aplicará a la financiación otorgada a través de las tarjetas de crédito. En el inicio de la pandemia, quienes tenían deudas con tarjetas recibieron un aplazamiento de los vencimientos hasta el 12 de abril y, con posterioridad, un plan especial de financiamiento en 9 cuotas con 3 meses de gracia.

