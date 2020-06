Beligni deja la secretaría de Coordinación y en su reemplazo asume Walter Petrecca

A partir del próximo mes, el secretario de Coordinación de la Municipalidad de Junín, Martín Beligni, dejará el cargo y en su reemplazo asumirá Walter Petrecca, extitular de la UDAI Junín de Anses y hermano del intendente Pablo Petrecca.

En este contexto, Beligni expresó: “Es una decisión difícil para mí, pero tengo un desgaste lógico que también ha marcado cuestiones puntuales de salud, para nada preocupantes, pero a las que quiero prestarles atención. Por eso he decidido dar este paso al costado, que creo podrá ayudarme luego de varios años de cumplir esta función que es muy exigente, y que ocupa las 24 horas de nuestras vidas”.

“Agradezco esta oportunidad que me dio el intendente de poder trabajar por la ciudad, para llevar soluciones a los vecinos”, agregó.

“Siempre voy a estar a disposición del intendente y de la ciudad, y como se lo dije a él, me voy muy tranquilo por haber logrado cambios muy importantes para Junín, que fue lo que me propuse cuando decidí dar este paso como funcionario público”, expresó.

"Fue un orgullo trabajar con un funcionario honesto, que cumplió de manera excelente con su trabajo y que dio todo por la ciudad", expresó el jefe comunal.

Y añadió: “Martín fue clave para lograr los resultados de estos años de gestión, una persona muy sincera, que le dio una mirada a la gestión que nos permitió mejorar continuamente. Con él hemos planificado y coordinado todos los proyectos que hicimos en la ciudad, desde las grandes obras y logros, como el transporte público, hasta los más pequeños”, contó Petrecca.

“Cerrar una etapa”

“Hoy hemos tenido una reunión de Gabinete, que fue muy especial y con muchas emociones, porque anunciamos que Martín ha decidido cerrar una etapa en el municipio, y nos toca decirle hasta luego”, agregó el intendente.

“Ser funcionario municipal es tener una responsabilidad muy importante, con muchas exigencias de dar respuestas y estar a disposición para solucionar problemas que surgen, y eso es mucho mayor desde la función que cumplía Martín, que es la de coordinar al resto de las secretarías”, explicó.

Según se informó, a partir de ahora, la función de secretario de Coordinación será asumida por Walter Petrecca, quien hasta ahora ha sido el subsecretario del área.

--

--> Suscribite al Verpertino y recibí las principales noticias de la tarde en tu email, de lunes a viernes a las 18