Solicitan que la Comisaría de la Mujer sea trasladada a un nuevo edificio

Concejales del Frente de Todos promueven mejorar las condiciones edilicias de la Comisaría de la Mujer.

Afirmaron que el paso del tiempo, el aumento de las denuncias, la mayor circulación de personas, el crecimiento de la demanda han generado un gran deterioro en el edificio donde funciona la Comisaría de la Mujer. Por eso, solicitaron al municipio que lleve adelante el traslado de la Comisaría a un nuevo edificio acorde a las necesidades de este momento.

Al respecto, la edil Natalia Donati manifestó que "la Comisaría de la Mujer cumple una función esencial en la prevención y contención de las víctimas de violencia de género y violencia familiar, por eso es imprescindible que tanto las funcionarias públicas como las víctimas que se acerquen a denunciar o en busca de asesoramiento lo hagan en un lugar que brinde condiciones adecuadas".

Además, la edil expresó que "lamentablemente hace ya mucho tiempo que las instalaciones de la Comisaría de la Mujer no cumplen las necesidades mínimas de función. El edificio de Alsina 165 fue útil en los primeros años, pero por el crecimiento exponencial de las denuncias, ya no brinda las comodidades que requiere la demanda actual. Las falencias estructurales del edificio en cuanto a espacio de atención hacen que no se pueda garantizar la privacidad de las víctimas, sumado a esto las filtraciones de agua cuando llueve, el paso de los años y al aumento de las denuncias y consultas”.



Compromiso del municipio

La concejala Donati explicó que el planteo se hace al municipio porque “en el año 2010 durante la gestión del intendente Mario Meoni se sancionó la Ordenanza 5753 que le dió validez al convenio entre el municipio de Junín y el ministerio de Justicia de la provincia de Buenos Aires para la creación de la Comisaría de la Mujer y la Familia. Por este convenio, el municipio se compromete a solventar los costos de edificio, servicios y mobiliario con los recursos de la Tasa Complementaria de Seguridad, y también a facilitar la colaboración de equipos profesionales”.

"Ya en el año 2017 hemos tratado y aprobado en el Concejo Deliberante una comunicación al intendente Petrecca para que intervenga e invierta recursos en la disposición de un nuevo edificio acorde a las nuevas necesidades. Sin embargo, lamentablemente no hemos obtenido respuesta. La Tasa Complementaria de Seguridad Policial tuvo un excedente de recursos en los años 2018 y 2019 por $ 564.179 y $ 565.063 respectivamente, por lo que el municipio cuenta con los fondos para resolver esta situación" dijo Donati. Para finalizar, la concejala meonista sentenció: "Cuando las mujeres levantamos las banderas de "Ni Una Menos", es muy fácil para algunos funcionarios subirse a las declaraciones de acompañamiento, sin embargo, lo que necesitamos es que se gestione en consecuencia. El Intendente debería tomar nota de lo que pasa en el país y en la ciudad con la violencia machista y gestionar los recursos que tiene para garantizar los dispositivos institucionales de prevención y contención".