Afirman que "no tiene ninguna lógica" derivar pacientes del AMBA a Junín

Autoridades sanitarias de la Región descartaron, ayer, en diálogo con Democracia, la posibilidad de que pacientes con coronavirus del Conurbano bonaerense sean derivados a Junín. “No tiene ninguna lógica, ni económica ni sanitaria”, subrayó Jorge Herce, director de la Región Sanitaria III.

Y el funcionario agregó: “Hubo una comunicación en muchos casos malintencionada. Se confundió el apoyo económico que ofrece la Provincia para sostener las camas extra-hospitalarias con el hecho de recibir pacientes de zonas con alta circulación del virus. Son 2 mil pesos por paciente que se le ofrece a los municipios para cuadros leves”.

Pero el profesional remarcó que “a nadie se le ocurriría enviar a un paciente enfermo a un lugar donde no hay personas contagiadas”. Y añadió: “Nunca se pensó en eso, no tiene ningún criterio porque a nadie le conviene desparramar una infección al resto de la provincia”.

El médico destacó la atención en la Región, que impidió que “se generen brotes” importantes. “Los casos fueron importados o por contacto estrecho con un familiar. Esto hizo que no haya circulación”, resaltó.



En la misma línea, Sebastián Meneses, director del Hospital Interzonal General de Agudos “Dr. Abraham Félix Piñeyro” de Junín, afirmó a este diario que por el momento “no hay ninguna directiva” del ministerio de Salud bonaerense con respecto a posibles derivaciones de pacientes a la Región. Además, señaló que en el AMBA, cuando los casos son leves y el paciente cuenta en su domicilio con las condiciones para el aislamiento, se evita la internación para descomprimir la ocupación hospitalaria. “Son el 80% de los casos”, indicó el médico.

Y amplió: “Con respecto al otro 20 por ciento, técnicamente es muy difícil que hagan más de 200 kilómetros para la internación”.

No obstante, el profesional aclaró: “Nosotros hacemos derivaciones, al Hospital de Niños de La Plata, a donde sea, con lo cual no sería tampoco nada raro que, si colapsara el AMBA, se empiecen a buscar centros para casos graves y moderados, donde haya una terapia y un respirador. Pero me parece un escenario muy catastrófico, del cual por suerte estamos lejos. Si bien la curva está en ascenso, tampoco hay tantos casos graves como para que desborde el sistema sanitario, tanto en el Conurbano como en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires”.

Dudas

Por su parte, el senador provincial de Juntos por el Cambio Juan Fiorini afirmó a este diario que el municipio recibió un convenio para recibir fondos de la Provincia para la atención de pacientes, “pero en la segunda cláusula sostiene que serán derivados por las autoridades del ministerio de Salud bonaerense”.

El documento, al que tuvo acceso Democracia, señala además que los distritos que suscriban al acuerdo con la Provincia “deberán aceptar todas las derivaciones, correspondan o no a pacientes residentes en el municipio”.

“Esto regiría para el centro Pioneer y la Unnoba -porque el Hospital es provincial-, pero así como está el convenio es difícil de firmar”, advirtió el legislador.

Y agregó: “No coincide el discurso de preparación en estos cien días con la realidad. Se podrían haber realizado más acciones para no llegar a esto”.

