Firman convenio para controlar a viajantes o proveedores que vienen de zonas de riesgo

El intendente de Junín, Pablo Petrecca, encabezó junto con autoridades del área de Desarrollo Económico un encuentro con comerciantes, empresarios y representantes de distintos sectores productivos que por motivos de trabajo viajan a lugares de circulación viral. “El objetivo fundamental es profundizar los registros y la trazabilidad de quienes vienen desde dichas zonas, para determinar los contactos estrechos y evitar la propagación de contagios del Covid-19”, afirmaron desde el municipio.

Algunos de los rubros presentes en la firma fueron corralones, verduras y frutas, estacioneros y comisionistas. Además, se hizo hincapié en la importancia de las medidas de prevención e higiene para evitar el contagio.

En este sentido, el jefe comunal manifestó: “Este es un compromiso muy importante, que como gobierno entendemos que necesitamos para esta etapa. Venimos haciendo controles muy fuertes en los accesos, inicialmente en las rutas nacionales y ahora en los puntos de ingreso a nuestra ciudad, sobre todo para tener un seguimiento y control de quienes ingresan provenientes de zonas de circulación viral como el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA)”.

Y añadió: “Hay muchas actividades esenciales para el abastecimiento de mercadería, medicamentos e insumos básicos que hacen al desarrollo de la vida diaria de una comunidad. En Junín hay mucho movimiento comercial de la zona que no podemos prohibir porque lo establece la ley, pero sí cada sector productivo y comercial se debe comprometer a cumplir todos los protocolos y medidas de prevención cuando se realice un viaje en busca de mercadería o de manera indirecta por medio de un proveedor”.

Seguidamente, Petrecca enfatizó sobre el “uso del tapaboca, el distanciamiento social de dos metros entre personas, el lavado permanente de manos, no compartir mates o un asado entre amigos, porque eso en definitiva es lo que después puede traer perjuicios a la comunidad”. Luego, indicó que “nadie está exento de contraer el virus, nadie quiere contagiarse a propósito ni contagiar al resto, pero esto claramente es una posibilidad al estar en contacto o en cercanía con zonas de circulación del virus”.

“No se les va a prohibir el ingreso a aquellos que vienen desde algún mercado o mayorista, pero sí queremos tener un registro y una trazabilidad para saber con certeza por dónde circulan y con quiénes mantienen contacto”, dijo.

Voces del encuentro

En tanto, Eduardo Albarello, secretario de Desarrollo Económico, afirmó: “Nos reunimos permanentemente con los distintos sectores productivos y, en esta oportunidad, queríamos agradecerles porque ellos le ponen el cuerpo a la situación al viajar para proveernos de los bienes y productos que la comunidad necesita. En este contexto, les pedimos que firmen este convenio para que podamos cuidarlos y que ellos también se cuiden”.

A su vez, Hugo Cieri, representante de la Cámara de Corralones, dijo: “Veníamos hablando con Pablo y todo su equipo desde hace un tiempo para poder colaborar y ayudar en el cuidado de la ciudadanía de Junín. Formamos parte de un sector comercial por el que ingresan muchos camiones a la ciudad, por ende, estamos tomando todas las medidas de prevención necesarias para que la gente que venga no se baje del camión, darle el dinero y que no ingrese al negocio”.

“Nos sentimos muy comprometidos con los controles de prevención que se realizan y esto es algo que nos viene bien a todos. En representación de la Cámara y hablando con todos los colegas he notado mucha conformidad con lo que se está haciendo”, añadió.

Por su parte, Marcelo Gilmartin, del sector de frutas y verduras, señaló: “Nosotros ya estábamos bastante interiorizados sobre esta reunión y estoy muy conforme con este convenio. Lo importante de todo esto es la responsabilidad que debemos tener todos nosotros, como remarcó el señor Intendente. Por nuestra parte, comunicarles a nuestros empleados y a la gente que conocemos sobre la importancia de la responsabilidad social, la cual ha llevado a que Junín esté con pocos casos de Covid-19 y con un rápido accionar ante cada detección”.

“En nuestro rubro, le recomendamos a la gente el lavado de frutas y verduras y también tenemos empleados que trabajan con nosotros a los que les hacemos tomar todos los recaudos necesarios, al igual que la desinfección de los camiones”, dijo Gilmartin y, para finalizar, especificó: “En cuanto a los negocios, buscamos que la gente ingrese de a uno, atendemos solo a los que usen cubrebocas, tenemos elementos de higiene a mano y les pedimos a los que están afuera que mantengan la distancia social”.