Hechos vandálicos: preocupación por la rotura de silobolsas en la Región

La rotura de silobolsas en Santa Felisa, Rojas, ocurrida en los últimos días generó preocupación y una respuesta de las entidades agrarias, como la Sociedad Rural.

Los hechos se conocieron a través de las redes sociales, donde los mismos productores informaron de lo acontecido.

En el primer hecho, ocurrido el martes, el silobolsa vandalizado mostraba signos de haber sido roto con las manos.

Un vecino compartió la imagen en Facebook y aseguró que no se trató de un robo ya que los granos quedaron en el lugar.

Ayer, a tres kilómetros de distancia del campo donde había ocurrido el primer hecho, se registró otro en tres silobolsas de maíz. Dichos silobolsas fueron hallados totalmente rotos y los granos esparcidos.

“Muchos hechos en distintas provincias”

Desde la Filial Junín de la Federación Agraria, su presidenta Rosana Franco aseguró que se conocieron hechos de la misma índole en distintos lugares del país.

“Es una vergüenza la rotura de los silobolsas”, aseguró a Democracia.

“Se registraron muchos hechos en distintas provincias. Pocos se han esclarecido”, aseguró la dirigente.

Debido a la pandemia por covid-19, según Franco, “hay muchos caminos de tierra cerrados así que no se puede entender cómo llegan a los campos”.

No obstante la situación que preocupa a los productores agropecuarios, resaltó que “en Junín hasta hoy no tuvimos casos. La Patrulla recorre los lugares que puede, aunque se debe dotar de más elementos tecnológicos para facilitar el accionar de la Policía”.

“La situación es de mucha preocupación dado que es el único recurso económico con el que cuenta el productor hasta la próxima cosecha”.

Ataques con “saña” e “impunidad”

El presidente de la Sociedad Rural Argentina, Daniel Pelegrina, dijo que "llama la atención la saña y la impunidad con la que ocurren estos ataques".

"Es inevitable pensar que no es solo vandalismo sino que hay un componente ideológico de odio y resentimiento, alimentado por una visión prejuiciosa del productor agropecuario. No vemos una condena explícita y firme de este tipo de ataques, que son necesarias, además de mayor patrullaje rural", señaló.

Se quejó, además, de que la Comisión de Enlace de Entidades Agropecuarias pidió audiencia con la ministra de Seguridad, Sabina Frederic, y con el titular de la cartera del Interior Eduardo de Pedro, sin resultados hasta ahora.

"El acercamiento fue para abordar estos temas y evitar que la ausencia de la autoridad lleve a los productores a llenar ese vacío con acciones propias, pero no hemos tenido resultado aún", advirtió.

Pelegrina manifestó que "los ataques a los silobolsas y a la propiedad privada, los incendios de cosechas y rollos, los robos de hacienda e incluso el ataque a personas nos tiene muy alarmados, porque es un fenómeno creciente en todo el país".

Advirtió que "muchas veces los productores y las familias se endeudan para producir y es con esos granos almacenados en los silobolsas que se destruyen con lo que cubren y saldan esas deudas y deben vivir y hacer frente a salarios, inversiones e impuestos a lo largo del año hasta la próxima cosecha".

Otros hechos

Las intimidaciones adquieren nuevas formas: el domingo se conoció un serio perjuicio a un productor de San Jerónimo Sud (Santa Fe), al que le rompieron dos bolsas en un campo ubicado a la vera de la ex Ruta 9, entre San Jerónimo y Carcarañá.

Esta vez no hubo robo de mercadería, pero ocurrió algo que podría considerarse aún más grave: rociaron los granos con el fitosanitario curasemillas, con la clara intención de que la producción no sea apta para ser comercializada.

En Santiago del Estero denunciaron recientemente la quema intencional de 800 hectáreas de maíz listo para cosechar, más soja que estaba almacenada en silobolsas.

"Los mismos que hablan de soberanía alimentaria y cuidado del medioambiente son los únicos responsables de esta locura", denunció el diputado de la provincia de Buenos Aires Luciano Bugallo.

El legislador por la Coalición Cívica ARI presentó un proyecto de repudio a la Legislatura bonaerense "para condenar y rechazar estos ataques a la propiedad privada que se están dando en el interior del país, específicamente en las provincias de Buenos Aires, Santa Fe, Córdoba y Entre Ríos. Y en las últimas horas en Santiago del Estero".

"Estamos convencidos de que esto no se trata de hechos aislados, sino que detrás hay claras intenciones políticas de sectores más radicalizados del kirchnerismo", dijo Bugallo.