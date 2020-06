Germán Traverso: "El tiro es realmente un deporte muy sano y para toda la familia"

La semana pasada, como informó Democracia, se cumplieron cien años de la fundación del Tiro Federal de Junín, señera institución que nació el martes 15 de junio de 1920, para fomentar la práctica de este deporte y con sede en calles Miguel Lonegro y Los Teros. Fue su primer presidente el Dr. León E. Gómez, acompañado como secretario por Dr. José Álvarez Rodríguez.

El actual titular de la comisión directiva, Luis Germán Hugo Traverso -de 31 años-, fue entrevistado por nuestro medio, para analizar la actual situación de la entidad ya centenaria en tiempos de pandemia por el coronavirus, e inicialmente, manifestó:

"Estamos apenados desde luego, porque esta pandemia que atenta la salud pública afecta a todos los deportes y el tiro no fue la excepción. Estamos pendientes de las resoluciones oficiales y esperamos ansiosos una pronta reapertura de nuestras instalaciones. Hemos elevado al municipio una solicitud de apertura y un protocolo que seran analizados por las autoridades competentes. Nos informaron, a través del director de Deportes, Claudio Yópolo, que hasta que no esté la ciudad en Fase 5, no se puede habilitar la práctica de deportes y el nuestro no es la excepción". Luego señaló: "Actualmente contamos con unos ciento cincuenta socios. Casi todos se mantienen firmes en el pago de las cuotas, destacándose que el club afronta costos que la pandemia no hace esperar, como cortes de pasto, luz, alarma, afiliación a las Federaciones. Estamos muy agradecidos con los socios".

En relación a las obras realizadas en las instalaciones del T.F. hasta la irrupción del Covid-19, el presidente dijo:

"Hemos realizado varias mejoras. Por ejemplo, en las líneas de tiro de 25 metros, se instaló un parabalas nuevo, se realizó el techado y encajonado de madera. También se pintaron las galerías, el hall de entrada, las oficinas de secretaría y las líneas de tiro. Además, se realizó la impermeabilización de techos, la reparación de desagües, y con la llegada del asfalto al barrio, decidimos hacer la rampa de entrada nueva, de hormigón. Se reparó también el portón de acceso, entre otras tantas mejoras que constantemente le hacemos al club".



Ampliando, Traverso manifestó: "Cuando se pueda, celebraremos el centenario con una cena de camaradería, torneos de tiro y premiación. Vamos a continuar con la obras y el mantenimiento de nuestras dependencias y estamos barajando la posibilidad de incluir algunas nuevas disciplinas de tiro, que ya son furor en otras ciudades, también traer a Junín algunas fechas de torneos provinciales y, por qué no, de nacionales. Se reanudarán cuando se puedan las clases de mano de los instructores".

Además, Traverso recordó: "Durante un tiempo, funcionó en el club un grupo llamado Círculo Juninense de Arquería (encabezado por el querido Luis De Stéfano), luego se mudaron y ya les perdí el rumbo. Actualmente no se realiza la actividad de arquería, aunque toda propuesta es bienvenida", tras lo cual agregó, en relación a si han recibido apoyo del municipio, de legisladores, en este presente tan complicado para todos: "Por lo pronto, no hemos tenido la necesidad de solicitar apoyo político. Desde luego, tenemos una comunicación fluida y ante cualquier necesidad seguramente estarán presentes. Somos conscientes de la situación económica actual y el club no es ajeno a ella. El municipio destina recursos a los sectores más golpeados de la sociedad, lo prudente es esperar para nosotros".

Con alegría, el titular de la dirigencia del TFJ manifestó seguidamente: "Siempre se acercan mujeres, hombres y hasta jóvenes interesados en este deporte. Al contar nosotros con instructores para todos los niveles, se puede venir a nuestro club aunque nunca hayan tocado un arma y recibir aquí toda la instrucción. A los jóvenes les sirve mucho, entrenan la concentración, la postura, el equilibrio, la disciplina, la seguridad. Es realmente un deporte muy sano y para toda la familia. Deben animarse, preguntarnos, contamos con redes sociales donde pueden hacer consultas e informarse de la actualidad. Muchas personas no conocen este deporte ni el club. No es necesario ser policía o militar para venir al polígono, somos una entidad deportiva civil y todos son bienvenidos en nuestras líneas de tiro. Contamos con instructores profesionales, elementos de seguridad, armas y todo lo necesario para iniciarse".

Recordó luego Traverso: "Donde se instaló el polígono, allá por 1920, no había ni siquiera un vecino en la zona. Hoy se ha poblado en todos los alrededores y mantenemos una buena relación con todos los vecinos. Corrimos hacia adentro el cerco perimetral, para poder ampliar la calle Canavesio, trabajamos mucho en la seguridad y actualmente estamos proyectando un plan de insonorización con arbolada en el perímetro, para así reducir los sonidos y no molestar al vecindario".

Finalmente, Luis Germán Hugo Traverso hizo llegar un agradecimiento: "A los socios y empresas que siempre nos acompañan, al verdadero equipo que es la comisión directiva, ya que todos trabajan arduamente para mantener en funcionamiento el club, que ya cumplió cien años junto a nuestra ciudad, llevando deportistas juninenses a todo el país y es nuestro deseo compartir esta enorme alegría con toda la comunidad. También agradecemos a los integrantes de las distintas comisiones anteriores, quienes han contribuido a que hoy el club pueda cumplir los 100 años de vida”, completó el presidente del Tiro Federal local.

El acto del centenario

Sin público y con todas las medidas de prevención y seguridad correspondientes en el marco de la pandemia del Covid-19, se realizó el pasado lunes 15 del corriente mes el acto protocolar por el centenario del Tiro Federal de Junín.

Estuvo presente el intendente del Distrito de Junín, Pablo Alexis Petrecca, acompañado por funcionarios del área de Deportes y autoridades de la centenaria entidad. Se destacó en la ceremonia: "El trabajo realizado por las distintas comisiones y sus socios a lo largo del siglo de vida cumplido. También el rol de esta entidad para la formación de deportistas de renombre en el tiro, como así también por su faceta de contención social y de inculcar valores como la disciplina y la concentración.

El jefe comunal dijo en el acto: "Me pone muy contento que un club de nuestra ciudad cumpla cien años y eso no es poca cosa. Se trata de una entidad con mucha actividad y que ha permitido que muchos juninenses obtengan logros muy importantes en distintas competencias deportivas. Para nosotros, todos los clubes tienen un rol muy importante para la comunidad y este sin dudas es uno de ellos. A pesar de esta situación particular que estamos viviendo por la que todos los clubes están cerrados, queríamos poder realizar este pequeño acto con descubrimiento de placa, para homenajear a todos aquellos que formaron parte de la vida institucional del Tiro Federal”, destacó.

Petrecca también manifestó: “Todo esto ha requerido de un esfuerzo muy grande por parte de los distintos presidentes, como así también de las comisiones directivas y los socios para el desarrollo del club”. Luego, dijo que “como bien dijo Germán, se trata de un deporte que aporta muchos valores como la disciplina, la concentración y que tiene un rol social para destacar”.