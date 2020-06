“El documento notarial”, nuevo libro del escribano juninense Sebastián Cosola

El doctor Sebastián Justo Cosola, reconocido escribano de nuestra ciudad, publicó este mes un libro basado en su tesis del doctorado en Derecho, titulado: “El documento notarial”, en el Código Civil y Comercial, publicado por editorial Astrea y FEN (Fundación Editora Notarial).

Se trata de la adaptación de su tesis doctoral. La defendió en el 2017, con determinados estándares para su edición como libro, y escrito durante los últimos tres años. Se convirtió así en su quinto libro realizado en forma individual. Es de destacar que también participó de otras 15 obras publicadas en conjunto con otros profesionales.

En diálogo con Democracia sobre el tema elegido y su importancia, el doctor Cosola explicó: “La elección del tema tiene que ver con el ejercicio profesional: ya son 20 años de ejercicio de la función notarial, la rama del Derecho que he escogido y he elegido para ejercer”.



“Y además – acotó el notario-, tiene que ver con una adaptación del documento notarial a los tiempos vigentes o actuales. El Código Civil y Comercial de la Nación constitucionalizó el Derecho. El Derecho ahora se advierte primero con el prisma constitucional y eso hace que todos los instrumentos de decisión jurídica, como las sentencias, las decisiones administrativas y los documentos notariales, tengan que pasar por el tamiz constitucional”.

“Por eso mismo – siguió diciendo el doctor Cosola-, el tema de la tesis de la Facultad de Derecho de la Universidad Austral está centrado en la elaboración estructural del documento notarial, fundamentada en los cánones especiales e históricos de la función notarial, incorporando los valores actuales del Derecho: la certeza, la fe, la paz, la justicia y la seguridad jurídica. El valor más importante quizás sea la visión del contenido del documento notarial, no tanto desde la ley sino de los principios. Es decir, la lectura del documento notarial para todo aquel que desea interpretar tenga como posibilidad la advertencia de los valores indicados”.

Su sostén

El notario Sebastián Cosola se desempeña además como docente de grado y posgrado de la Facultad de Derecho de la UBA y de Unnoba, como así también de la Universidad Notarial Argentina. Y obtuvo el doctorado en Derecho en la Facultad de Derecho de la Universidad Austral (categoría A de la Coneau).

“Ninguna persona alcanza este doctorado sin el amor y el apoyo de la familia. En mi caso en particular, toda mi familia, mis padres y especialmente mi esposa María Fernanda colaboraron y me ayudaron muchísimo durante todo este tiempo de elaboración de la tesis. La tesis se redactó en tres años, sin parar, prácticamente todas las noches, con mi esposa ayudando a mi lado. Los logros no son nunca personales, sino que hay un grupo personal que aguanta”, manifestó.