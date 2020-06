Piden una mesa económica para trabajar de cara a la pospandemia

En el marco del aislamiento y la situación que atraviesan distintos sectores económicos, la recientemente conformada Asociación de Comerciantes, Industrias, Profesionales y Emprendedores (Acipe), encabezada por el empresario Marcelo Tapia, manifestó la necesidad de crear una mesa económica para hacer frente a la futura puesta en marcha de la totalidad de las actividades, una vez que concluya la pandemia.

En diálogo con TeleJunín aseguró: “Queremos debatir, buscar consensos y herramientas que nos ayuden a salir de esto”.

Trabajar “pospandemia”

Tapia aseguró que “es muy importante que empecemos a trabajar en la pospandemia. El problema más grande que vamos a tener: gimnasios, restaurantes que no pueden abrir” y la pregunta de cuándo será posible hacerlo, “en septiembre, en octubre, no sabemos”.

Lo que probablemente sí se sepa es que “ese momento va a ser una realidad que va a venir con las ventas muy por abajo, entonces hay que empezar a trabajar hoy para ese día”.

Y remarcó que será necesario conocer “cuál va a ser la política de impuestos, de subsidios, cómo vamos a poder fortalecer. Porque hasta acá se pateó todo para adelante, como con la prórroga de impuestos”.

Asimismo, recordó que “hay que volver a reactivar el consumo. El que se vio el Día del Padre lejos está de ser el consumo real que necesita una empresa para sobrevivir. Estamos hablando de un comercio del centro. ¿Y el que tiene empleados? ¿Los que no pueden trabajar?”.

Mesa económica

Tapia destacó que el trabajo se debe realizar desde todos los sectores para que resulte beneficioso.

En ese sentido, destacó que acercaron a Comercio e Industria una propuesta: “Yo he sido muy crítico con Comercio e Industria, lo sigo siendo, pero en estos momentos hay que dejar las cosas de lado y ponernos a trabajar todos: sindicatos, cámaras, políticos, las empresas….que nos cuenten cuál es la realidad, cómo creen que lo pueden solucionar en un futuro y empezar a trabajar para adelante”.

Si bien aseguró que “la reunión no fue buena”, destacó: “No queremos discutir sobre el pasado, sino ver cómo podemos mejorar hacia adelante”.

También mantuvieron una reunión con Claudio Moroni, el ministro de Trabajo de la Nación.

“Acipe está participando en una rama de CAME que se llama CAME Unida, de más de 130 asociaciones del país, y nos convocaron a participar de esta charla. Fue fantástica, hubo tanta claridad por parte del ministro”, destacó y resaltó que buscan fortalecer las capacitaciones.

A su vez, llamó a realizar propuestas ya que “todos están complicados” y remarcó la necesidad de una mesa económica.

“Si hay gente que se está ocupando de la Salud y gente que se está ocupando de lo Social, ¿por qué no podemos las instituciones, las asociaciones, los gremios ocuparnos de una mesa económica? No le vamos a hacer mal a nadie. Queremos debatir, buscar consensos y herramientas que nos ayuden a salir de esto”.

Por otro lado, Tapia indicó que pidieron una reunión al intendente Pablo Petrecca.

--

--> ¿Buscas una noticia vieja? Revisa el Archivo digital