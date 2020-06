La política nacional se metió de lleno en el debate en el Concejo Deliberante de Junín

La intervención oficial en Vicentin; el banderazo en la plaza principal de Junín repudiando la expropiación; el apoyo al pretendido rescate de la empresa agroexportadora; los insultos de Baby Etchecopar a la vicepresidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner; el Decreto de Necesidad y Urgencia 542/2020 del Ejecutivo Nacional, que prorroga la suspensión de la movilidad del sistema de jubilados y pensionados; y la determinación de Carlos Zannini de posibilitar una pensión vitalicia como exvicepresidente a Amado Boudou fueron los temas debatidos intensamente por los concejales del oficialismo y la oposición.

La sesión comenzó pasado el mediodía de ayer con un repudio impulsado por el Frente de Todos a los dichos “machistas” pronunciados, el 20 de junio último, por el mediático conductor Baby Etchecopar, quien dijo, entre varios otros improperios, que Cristina Kirchner era el “cáncer de la Argentina” en “La noche de Mirta”, que se emite por Canal 13.

En esta oportunidad, la iniciativa fue aprobada también por Juntos por el Cambio. Al respecto, el edil Adrián Feldman dijo que no se pueden comparar situaciones políticas que vive el país con enfermedades, mientras que la concejal más joven, Lucila Laguzzi, señaló que las palabras del conductor no constituyen un hecho aislado en grandes medios nacionales, ya que había ocurrido otras veces ese tipo de agresión contra la actual vicepresidenta.

Entre los asuntos tratados sobre tablas, aprobados por ambos bloques, estuvo la propuesta del Departamento Ejecutivo referida a la prórroga de la emergencia en el transporte público de pasajeros que se extenderá del 1 de julio de este año al 30 de junio de 2021.



Polémica por el banderazo

El Frente de Todos impulsó un repudio al banderazo nacional, llevado a cabo también en Junín, en el cual se rechazó la expropiación del Gobierno a Vicentin, entre otras cuestiones que llevaron a varias personas a expresarse en la zona céntrica de nuestra ciudad.

Acusaron a Juntos por el Cambio de haber impulsado y festejado dicha acción (antes y después de esta), que fue en contra de las reglas de distanciamiento social en cuarentena por la pandemia de Covid-19.

“Lamentablemente, en Junín se ha caído en una contradicción, se ha puesto en tela de juicio una resolución de un juez federal, pero el 20 de junio se hizo una manifestación de una posición ideológica, cosa que respeto, pero siempre que se haga en el marco de las normas”, dijo Maximiliano Berestein (Frente de Todos).

Y apuntó contra el municipio al afirmar que no hubo ningún control para prevenir o para evitar el banderazo.

La edil Melina Fiel (Juntos por el Cambio) destacó que la de Jóvenes PRO contra la intervención de Vicentin fue una manifestación que tuvo un marco democrático, que no fue impulsada por el sector político que íntegra, sino que fue autoconvocada. Respecto a la no intervención del municipio para impedirla, recordó que hasta el mismo Sergio Berni, ministro de Seguridad bonaerense, había propuesto no intervenir en manifestaciones.

La edil aclaró que no fue un festejo el que se hizo por el banderazo, sino una valoración de “los jóvenes comprometidos”, en este caso del PRO, partido creado por el expresidente Mauricio Macri.

Terminada la discusión, la propuesta de repudiar el banderazo no fue aprobada, por no lograr los dos tercios de los votos de los ediles presentes, ya que se ingresó y se trató sobre tablas.



El caso Boudou

La determinación del procurador general del Tesoro, Carlos Zannini, de posibilitar una pensión vitalicia como exvicepresidente a Boudou, estando este último condenado, aunque todavía no tiene condena firme, también fue discutido por el Concejo, en tratamiento sobre tablas.

En realidad, Zannini revocó una decisión administrativa de Laura Alonso (extitular de la Oficina Anticorrupción y Anses) de prohibir el cobro de una pensión vitalicia al exvicepresidente tras su condena a cinco años de prisión en la causa Ciccone, entonces da lugar al reclamo ante la Anses y la Justicia, que si lo permite recibirá un monto similar a las dos terceras partes del salario de un juez de la Corte Suprema.

Desde Juntos por el Cambio se impulsó un repudio a tal determinación de Zannini, aduciendo que un condenado (social y judicialmente) por un delito contra la administración pública no puede cobrar una pensión del Estado, resaltando dicho opositor: “Cada vez que ellos ganan, la República pierde”.

Ante esto, Rodolfo Bertone (Frente de Todos) señaló que en principio la condena a Boudou no está firme, que se “habían usado testigos pagos” para condenarlo; y destacó que por haberle quitado a las AFJP el manejo de las jubilaciones lo habían acusado para cobrarse.

El repudio fue aprobado por mayoría, con 10 votos a favor y 10 en contra, pero como el del presidente del Concejo, Gabriel D´Andrea, vale doble, ganó el oficialismo local.

Vicentin

Sobre la intervención de Vicentin, los bloques presentaron sendos proyectos, uno rechazando la intervención y el otro apoyando la medida presidencial, como un “proceso de rescate” a dicha empresa.

Graciela Blaiotta (Juntos por el Cambio) consideró que la iniciativa del Ejecutivo Nacional es inconstitucional, y que provoca con este hecho una inestabilidad jurídica que “espantaba inversores”. También habló de que la quiebra de Vicentin fue también culpa del triunfo del Frente de Todos, por los temores que ocasionó este hecho político en el sector agropecuario y en el país. La edil criticó con fuerza la aplicación del DNU, manifestando que era sabido que “los DNU venían por todo, por la propiedad privada”.

Sus dichos provocaron la reacción de los ediles del Frente de Todos, en especial de José Bruzzone, quien al hacer uso de la palabra apuntó que dicha empresa agroexportadora se había hecho multimillonaria durante el gobierno macrista, lo que provoca una maniobra cuestionable cuando dicha gestión iba a terminar, apelando a los recursos del Estado mediante préstamos otorgados por la banca estatal, con maniobras “dentro de los márgenes de la ley que el gobierno anterior habilitó”, otorgando “patente de corso” a Vicentin, al posibilitar que hiciera “declaración jurada sobre su propia producción para eludir derechos de exportación”.

Desde la oposición señalaron además que incluso hay empresas juninenses que quedaron “enganchadas” por el concurso preventivo de acreedores de Vicentin.

Bertone se refirió al proyecto del Frente de Todos apoyando la medida presidencial de ir “al rescate” de Vicentin, de “cuidar” a los empleados y a los productores que son acreedores de la firma.

Al referirse a la gestión anterior y a la misma empresa, destacó que el accionar del gobierno de Macri para con esta empresa estaba basado en que Vicentin fue “el principal aportante a la campaña” del expresidente.

El edil Manuel Llovet consideró que “el Frente de Todos no acompañó los repudios porque defiende la decisión del gobierno actual, que deja a los jubilados librados a la discreción del presidente. El último aumento fue del 6% con una inflación del 40%, que les hace perder poder adquisitivo”. Y aseveró que “tampoco acompañaron el repudio sobre la pensión vitalicia de $ 400 mil mensuales que el Ejecutivo Nacional le da a Boudou, condenado por corrupción. Nosotros, estamos en la vereda de los jubilados, que cobran $ 16 mil por mes y el FDT del lado del corrupto condenado de Boudou, que va a cobrar $ 400 mil”.

En la misma línea, Juan Tolosa afirmó que “dentro del marco de la pandemia pasan cosas. Lo peor que creíamos ver políticamente era el reciente arresto domiciliario de Boudou, pero ahora es mucho peor, porque además el kirchnerismo lo quiere premiar con una pensión de privilegio de $ 400.000 mensuales y con un cobro retroactivo de $20.000.000”, y detalló: “Recordemos que Boudou está condenado por un Tribunal Oral Federal, por los delitos de cohecho pasivo (recibir coimas) y negociaciones incompatibles con los deberes de funcionario público. Condenado por 5 años y medio de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos. Boudou juró por la Patria y la Patria se lo demandó”.

Luego Tolosa reafirmó: “Quedó claro de qué lado de la vereda están. Nosotros defendemos a los jubilados y el Frente de Todos a Boudou. Por un lado, patean para adelante el aumento por ley a los jubilados y, por otro, premian a Boudou. Lejos están de la justicia social. Que el pueblo se acuerde de esto y que la Patria también les demande esta complicidad y protección a los que hacen las cosas mal”.

Cristina Cavallo argumentó que “la decisión de suspender la ley de movilidad jubilatoria se enmarca bajo el argumento de las grandes distorsiones de las variables macroeconómicas. Este ajuste hoy, cuando los adultos mayores están con miedo y mayor riesgo de contraer enfermedades en esta época del año, expresa que no son prioridad”.

Aprobados

Por mayoría fue aprobado el repudio al Decreto de Necesidad y Urgencia N° 542/2020 del Ejecutivo Nacional, que prorroga la suspensión de la movilidad del sistema de jubilados y pensionados.

Y por unanimidad, se aprobó el Convenio Social de Responsabilidad; la convalidación Decreto Municipal Nro. 942/2020; y la modificación de alícuotas correspondientes a la Tasa de Inspección de Seguridad e Higiene (Art. 33° Inc. a) de la Ordenanza N° 7656/2020).

Se declaró de Interés Municipal y Educativo la Tecnicatura Superior en Economía Social para el Desarrollo Local, a dictarse en el Instituto Superior de Formación Técnica y Docente Nro. 20, de esta ciudad. Este proyecto fue presentado por el Frente de Todos.

Y se apoyó el Proyecto de Ley presentado en la Cámara de Senadores de la provincia de Buenos Aires, declarando de interés provincial la donación de plasma de pacientes recuperados de COVID-19. La iniciativa corresponde al Frente de Todos.

