El distribuidor de verduras fue dado de alta y sus familiares evolucionan bien

En la tarde de ayer, el distribuidorde verduras de nuestra ciudad que había contraído coronavirus y estaba internado en la clínica Imec recibió el alta, aunque deberá completar el aislamiento en su casa.

Desde el municipio confirmaron que el paciente recibió el alta “luego de 20 días de internación”. Además indicaron que “se encuentra asintomático” y que “deberá completar dos días más de aislamiento junto a sus hijos.

Desde el municipio se brindará contención y seguimiento psicológico”.

El hombre, de apellido Andriola, se encontraba internado desde los primeros días de junio al presentar síntomas de covid-19, luego de haber viajado al Mercado Central.

Días atrás también regresó a su casa el joven empleado del hombre, que también había dado positivo.

Actualmente, se encuentran internados el padre y la esposa del comerciante aunque, según indicaron fuentes del municipio, se encuentran con buena evolución y monitoreados.

Salita de San Cayetano En el día de ayer, la Unidad Sanitaria del barrio San Cayetano fue cerrada de manera preventiva a raíz de que una persona con síntomas de covid-19 había ingresado a la salita. Por ello, de inmediato se debió activar el protocolo.

Según se pudo saber, el joven, que habría regresado del Conurbano, fue trasladado al HIGA.

Como medida preventiva, personal de Policía Ecológica se apersonó en el lugar y realizó la desinfección de la Unidad Sanitaria, que permaneció cerrada por 24 horas.

Al cierre de esta edición se informó que el hisopado realizado al joven dio negativo.

Diez casos en estudio Desde la Secretaría de Salud del municipio informaron que ayer se registraron diez casos sospechosos por coronavirus: se trata de nueve personas

de nuestra ciudad y una no residente, pero internada en Junín. También ayer se descartaron

cinco casos sospechosos.

De los diez casos sospechosos, nueve personas no tienen antecedentes epidemiológicos, pero de acuerdo a los criterios actuales, se los interpreta como casos sospechosos de covid-19. Una persona tiene antecedentes de viaje a zona de circulación comunitaria del virus.

El caso sospechoso no residente corresponde a una persona de la localidad de Lincoln, sin antecedentes epidemiológicos.

Actualmente, en el Hospital hay tres pacientes alojados: un hombre de 68 años, con neumonía; una mujer de 67 años y un hombre de 46 años, con fiebre y odinofagia (empleado de supermercado).

En clínicas privadas hay siete pacientes: un hombre de 22 años, con síndrome gripal y antecedente de viaje a Mercedes- Luján (maquinista); una mujer de 59 años, trabajadora de salud sin nexo, que presenta odinofagia y fiebre; un hombre de 49 años, trabajador de salud sin nexo, que presenta fiebre y odinofagia; un hombre de 54 años, trabajador de salud, sin nexo, que presenta fiebre y artralgia; un hombre de 81 años y una mujer de 86, ambos con insuficiencia respiratoria.

El hombre oriundo de Lincoln, de 80 años, presenta neumonía.

Actualmente hay nueve personas aisladas de manera preventiva.

Los casos confirmados activos son dos y los recuperados son cuatro, incluido uno de una paciente no residente. Ya fueron descartados 319 casos.

Recordamos que aquellas personas que ingresen a la ciudad desde zonas con circulación comunitaria deberán realizar aislamiento domiciliario.

Solicitamos cumplir con el aislamiento social, preventivo y obligatorio, que es la mejor manera de prevenir.