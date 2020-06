Bianco no descartó un “retroceso de fase” si el contagio sigue en aumento

El jefe de Gabinete bonaerense, Carlos Bianco, se refirió en una entrevista con TeleJunín a la apertura gradual de actividades en el contexto de la cuarentena por el coronavirus y llamó a ser “precavidos” porque lo peor de la pandemia “claramente no pasó”.

- Se habla de endurecer la cuarentena en el AMBA, ¿esto implica también el interior?

- Seguimos la evolución de los casos de contagio de coronavirus y lo que estamos observando efectivamente en el AMBA es que hay un incremento bastante importante de los casos, por eso estamos analizando todas las posibilidades. Una de esas posibilidades, de continuar este aumento de casos, es hacer algún retroceso de fase.

En el interior de la Provincia la situación es bastante distinta, salvo algunos distritos en los cuales hemos encontrado un incremento de casos bastante importante y bajamos a Fase 3, pero la mayoría está en Fase 4 o 5, de acuerdo a si tuvieron o no casos en los últimos 21 días.

En el Mercado Central se toman todas las precauciones posibles, pero el punto está, como se observa en todos los países del mundo, en la gran cantidad de gente que circula en esos lugares.

- En Junín, donde la situación estaría controlada, ¿es posible que se otorguen más permisos?

- Lo que nosotros estamos viendo es que la mayoría de las actividades están habilitadas, algunas de esas que comenta estamos analizándolas pero otras están directamente prohibidas. Nosotros hemos sacado justamente una resolución a pedido de varios intendentes que nos pedían que tomemos una determinación explícita sobre el tema de los gimnasios, pero hemos decidido en toda la Provincia que esté prohibido justamente por el problema que tiene ese tipo de actividad respecto al contagio. Hay que tener en cuenta que son lugares cerrados, donde la gente está haciendo un esfuerzo, respira y exhala microgotas a más de 10 metros, además anda tocando las mancuernas, los equipos, etc. Son actividades muy complejas. Actividades deportivas al exterior se pueden hacer, obviamente en los distritos que se encuentran en Fase 5. Estamos siendo muy prudentes con este tipo de cuestiones. Las actividades deportivas previstas son para la Fase 5.

- ¿Cómo marcha la ayuda financiera a los municipios?

- A Junín se le dio una nueva asistencia financiera en el marco de la pandemia, por $ 14.100.000. Desde que comenzó la pandemia, el Gobierno bonaerense asistió al municipio con un total de casi 94 millones de pesos y eso tiene que ver, justamente, con varias situaciones: la principal es que ha caído muchísimo la recaudación tanto de la Provincia como de los municipios y hay una preocupación muy fuerte del Gobernador para que todos los municipios, independientemente del color político que tengan los intendentes, cuenten con los recursos necesarios para pagar los salarios y, este mes, el medio aguinaldo.



- ¿La Provincia trabaja para no estigmatizar a los infectados?

- Nosotros lo que hacemos permanentemente es explicar y tener contacto directo con los intendentes. El Gobernador ha dicho que no nos ‘enamoremos’ del invicto, que si en un municipio no hay ningún caso, no quiere decir que eso permanezca todo el tiempo. No hagamos propaganda extremadamente positiva de eso porque cuando hay un caso, eso se cae como ‘castillo de naipes’ y además genera a veces estas cuestiones, echándole la culpa a una persona en particular cuando es una víctima de la enfermedad, que todavía tiene que sufrir los ataques de cierta parte de la población. Es absolutamente irracional.

- ¿Se está trabajando en el Mercado Central para evitar los contagios? Le pregunto porque hay preocupación en Chacabuco, en Junín, algunos contagiados han venido precisamente de ese lugar.

- En el Mercado Central se toman todas las precauciones posibles, pero el punto está, como se observa en todos los países del mundo, en mercados de China, en Alemania, en la gran cantidad de gente que circula en esos lugares, en una actividad que es esencial, porque dota de alimentos a la población. Tenemos que saber que puede haber un foco de contagio permanentemente. Por eso, no solo estamos tomando precauciones en espacios particulares como los mercados sino también en términos generales.

- ¿La peor parte no llegó?

- Claramente, no.

