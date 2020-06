“En breve, los casos leves no van a requerir internación hospitalaria”

El avance del coronavirus y la situación de contagios en el país generan cambios y revisiones constantes en los protocolos sanitarios.

Una de ellas fue la creación del “Fondo de Asistencia Municipal para la Atención No Hospitalaria de Pacientes con COVID-19”, publicado en el Boletín Oficial (decreto 495), mediante el cual la Provincia aportaría un equivalente de 2 mil pesos por día para cada cama ocupada para la atención de pacientes con COVID-19 en los centros asistenciales temporales que hayan sido derivados por el ministerio de Salud de la Provincia.

De hecho, el uso de los centros asistenciales temporales, según indicó a Democracia el director del Hospital Interzonal, Sebastián Meneses, sería la línea ministerial que se seguiría en breve, al determinar que los casos leves de covid-19 no requerirán internación hospitalaria.

En ese sentido, el director del HIGA negó las versiones de que la carpa levantada en el nosocomio no sea apta para su uso o carezca de sanitarios, si bien destacó que su dueño “puede requerirla en cualquier momento” y que además se encuentra en tercer orden, luego de la puesta a punto del Centro Pioneer y la escuela de la Unnoba como espacios de atención de casos leves.



Sigue en pie

“El proyecto de la carpa sigue en pie. Provincia jamás nos negó nada.

Es cierto que entendiendo la situación económica del dueño, si decide retirarla, obviamente no podemos decir que no porque él vive de eso, pero de Provincia no tenemos ninguna normativa ni para que siga ni para que dejemos de sostenerla”, aseguró Meneses.

“Va a seguir armada y se va a colocar lo que falta”, indicó en referencia a la calefacción, pero aclaró que “es lo de menos porque se colocarían estufas hongo”.

No obstante destacó que “se encuentra el centro pioneer en primera instancia y la Unnoba. Independientemente de eso, la Provincia va a pagar 2 mil pesos por día, por paciente, en el caso de que se quiera aislar en algún lugar extrahospitalario. Y esa en breve va a ser la línea ministerial: los casos leves no va a requerir internación hospitalaria. Los moderados o graves irían al hospital”.

A su vez Meneses resaltó que “el municipio, incluso con estos 14 millones de pesos que le llegaron, tiene bastante poder de fuego como para arbitrar todos los medios. Más aún si Provincia le va a seguir pagando por otra vía estos 2 mil pesos del Fondo de Asistencia Municipal para atención extrahospitalaria de pacientes Covid positivos”.



Para aislamiento

Sobre la aptitud de la carpa y los materiales, Meneses aseguró que es apta y que incluso fue visitaba “por el Ministro de Infraestructura hace casi dos meses, quien la estuvo recorriendo. Luego estuvo Berni, el ministro de Seguridad”.

El director hizo hincapié en que “la carpa sería para casos leves, lógicamente se sobreentiende que no vamos a poner respiradores. Pero pacientes leves que tienen que hacer la cuarentena y por cuestión habitacional no pueden cumplir o asegurarse el aislamiento irían a ese lugar”.

“En principio la carpa sigue en pie, supeditado a lo que diga el dueño, si en un mes dice que la necesita porque es su trabajo, lo tendremos que ayudar a desarmarla. Pero no quedarán sin cubrir los casos”, consideró.

Además, remarcó que “la carpa estaría habilitada para una situación catastrófica, si tenemos 300 pacientes de covid leves. Si el Pioneer y Unnoba aseguran 150 lugares, que haya más de 150 casos en Junín sería catastrófico”.

--

--> ¿Buscas una noticia vieja? Revisa el Archivo digital