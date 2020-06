Bajó la demanda de alimentos en Junín

La subsecretaria de Abordaje Territorial del municipio de Junín, Yamila Alonso, destacó el trabajo de la Mesa Social durante la pandemia y aseguró que la ayuda sigue llegando a las familias que más lo necesitan. "Hace tres meses que venimos trabajando en la Mesa Social, que fue una iniciativa del intendente Pablo Petrecca junto con unas 60 instituciones, con el objetivo de asistir a muchas familias que, por la cuarentena, tuvieron dificultades para trabajar. Nosotros los acompañamos con la entrega de bolsas de mercadería para que todos tengan los alimentos que necesitan", afirmó.

Y agregó: "Pero también es importante destacar que la secretaría de Desarrollo Social nunca cerró sus puertas. De hecho la Municipalidad fue la única institución que siempre estuvo atendiendo a los vecinos de Junín, aunque el trabajo que hacíamos desde dicha Secretaría no alcanzaba debido a la creciente demanda por esta pandemia".

"La Mesa Social llegó en su momento a 5000 familias, pero por suerte, a medida que pasó el tiempo y las actividades se fueron reanudando, la demanda fue cayendo. Hoy estamos llegando, además de las 2000 familias que ya veníamos asistiendo desde Desarrollo Social, a otras 3000 familias", indicó la funcionaria.

Alonso detalló que las entregas se realizan cada 20 o 25 días "para poder llegar en tiempo y forma" y aclaró: "Una vez anotadas, las personas no deben volver a llamar ya que quedan en una base de datos. Desde la Mesa Social se coteja la información con lo que es tarjeta Alimentar y con quienes reciben el bolsón de mercadería mensual, ya que ellos no reciben la bolsa de alimentos de dicha Mesa, que apunta a gente que nunca solicitó ayuda al Estado pero que, por no poder trabajar, tenía una necesidad muy importante". Y agregó: "Es un trabajo muy importante y en territorio, con el objetivo de acompañar a las familias que más lo necesitan".