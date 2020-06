Colaboraron con comedores del barrio de Independiente

El equipo de fútbol femenino de Independiente, junto a la Organización Don Ito, realizó una jornada solidaria en instalaciones dicha institución con el fin fue colaborar con comedores que rodean al club.

Del encuentro participaron las jugadoras, quienes, junto a los voluntarios y voluntarias de Don Ito elaboraron más de 40 kilos de fideos que luego repartieron en comedores cercanos.

Esta actividad se enmarca dentro de las tareas que la entidad viene llevando de manera diaria, pero en esta oportunidad se buscó generar el vínculo con clubes con fuerte tarea social.

Los voluntarios señalaron que “el trabajo fue muy espontáneo, ya que la coordinadora Fernanda Riveros y el equipo técnico apoyaron la iniciativa desde un principio”.

Al respecto, Riveros expresó: "La propuesta me pareció muy linda porque buscaba transmitir no sólo la solidaridad, sino de fomentar el trabajo en conjunto, sin tener presente ningún tipo de ideología, lo único que importa en estas acciones es poder ayudar. La jornada se desarrolló muy bien, si bien no es nuestro rubro la predisposición siempre estuvo y las chicas se mostraron contentas en el desarrollo de la misma. Este encuentro nos permitió poder llevar ayuda a los comedores de los barrios cercanos al club que sinceramente no conocíamos".

Para finalizar, explicó: "Realmente la iniciativa me gustó mucho porque en esta época de frío no poder tener un plato caliente sobre la mesa, a mí y particularmente al equipo nos duele en el alma, es por eso que apoyamos esta tarea que Don Ito desarrolla".

Para cerrar, los voluntarios de Don Ito destacaron la tarea social del club Independiente y el compromiso que asumieron tanto Fernanda como las chicas. Hicieron hincapié en que estos encuentros seguirán su curso por otros clubes.