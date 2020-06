Sistema inmunológico, clave para hacer frente a la amenaza del covid

Si bien nadie parece ser inmune al nuevo coronavirus, la pandemia ha dejado en evidencia que no solo existen enfermedades y edades asociadas a un peor pronóstico, sino personas que responden mejor al ataque de la enfermedad.

Allí es donde entra en juego el sistema inmunológico y su capacidad de hacer frente al virus.

Si bien se habla de la importancia de incorporar ciertos hábitos y dejar de lado otros para fortalecer nuestras defensas frente a la amenaza del COVID, lo cierto es que mucho de ello depende de que nuestro sistema sea inmunocompetente para vencer al virus.

Sistema inmunológico

El COVID-19 ingresa al organismo y se comienza a replicar, eso se produce en la mucosa nasofaríngea. Luego, el virus continúa avanzando a través de las barreras mucosas y comienza a activar el sistema inmunológico.

Como consecuencia de esta estimulación aparecen los anticuerpos.

Gustavo Portiglia, médico neumonólogo de nuestra ciudad, explicó que “nuestro sistema tiene la producción de anticuerpos ante la agresión de cualquier germen que puede ingresar a nuestro organismo, es así que entonces se pone en práctica un sistema de defensa, el sistema inmunológico, donde los anticuerpos van a luchar y combatir al germen agresor, en este caso, el covid-19”.

El profesional indicó que “en un estado inmunológico normal, sin ningún factor predisponente de riesgo o en un estado deficiente, el anticuerpo termina venciendo al virus”.

Distinta es la situación si el organismo tiene alguna enfermedad subyacente o factores de comorbilidad, que predisponen a otras enfermedades, como puede ser obesidad, diabetes, hipertensión arterial, EPOC, enfermedad reumatológica, cancerosa u oncológica, “donde el sistema inmunológico se encuentra deficiente y las defensas, los anticuerpos que se generan, van a ser pobres, no van a tener la capacidad de luchar fuertemente contra el virus”, explicó el profesional.

“El virus es extraño al organismo y por eso el anticuerpo lo ataca.

Si el sistema no es inmunocompetente, el virus tiene mayor chance de hacer daño a una persona que tiene factores de riesgo que a una que no tiene ninguno”.