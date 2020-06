Covid-19: advierten que los contagios del AMBA avanzan por la Ruta Nacional 7

Hace ya algunas semanas que la mayor preocupación por el avance de la pandemia de Covid-19 está en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), es decir, Capital Federal y el Conurbano. Es que allí se concentran más del 85 por ciento de los contagiados, con un alto índice de circulación viral, por lo que se convirtió en el centro principal de atención.

Pero el hecho de que aquella zona sea la más comprometida desde hace tantos días no quiere decir que el panorama sea estático. Lejos de eso, el dinamismo con el que se desplaza el virus obliga a poner el foco en distintas variables. Tanto es así, que las autoridades sanitarias locales comenzaron a examinar detenidamente qué características tiene el avance del Covid-19, previendo que en algún momento ese movimiento pueda afectar a nuestra ciudad.

¿Cómo es esto? El director de Salud del municipio, Carlos Lombardi, explica que los informes que envía diariamente el ministerio de Salud de la Provincia muestran que las áreas con mayor cantidad de infectados del Conurbano van sufriendo modificaciones en cuanto a su extensión y ubicación, y así como al principio la zona norte era la más comprometida, hoy la mayor cantidad de infectados se fue deslizando hacia el sur y luego hacia el oeste del Gran Buenos Aires. Y lo que observa, tanto el funcionario comunal como otros referentes sanitarios locales, es que se empieza a advertir un lineamiento por las rutas nacionales, y que las ciudades con mayor compromiso son las que son atravesadas por las rutas 7 y 5.

Otro funcionario de Salud, el director de la Región Sanitaria III, Jorge Herce, ratifica este escenario de manera gráfica: “Si uno mira el mapa se advierte claramente cómo los contagios parecieran avanzar por las rutas nacionales. Allí se observa que la Ruta 5 casi que queda dibujada y la Ruta 7 se empieza a dibujar”.

Para el médico, “ahora se está viendo un aumento importante de casos vinculado al desplazamiento de la gente, porque el virus viaja con las personas, no lo hace de otra manera”.

Sobre el mismo tema, el doctor Lombardi remarca que las localidades comprometidas todavía son las del Conurbano, “pero estamos a apenas 200 kilómetros por una ruta nacional”.

De acuerdo a su análisis, la característica de la presentación de la pandemia en Junín no permite abrir una hipótesis sobre un eventual pico inmediato, pero sí es imperioso seguir atentos por lo que está sucediendo en AMBA: “Indudablemente se está atravesando una clara curva de ascenso que, probablemente, llegue para julio. Entonces, si nosotros tenemos en cuenta la realidad epidemiológica del país y viendo esta curva, al haber una mayor incidencia en zonas del país cercanas a las nuestras, puede que sea mayor el riesgo de que aparezcan personas contagiadas. Insisto, esto basándonos en la realidad nacional y del AMBA, no por lo que suceda hoy aquí”.

Circulación viral

Es por ello que uno de los asuntos centrales que abordan en la Mesa Sanitaria tiene que ver con el análisis de los protocolos, de las actualizaciones y caracterizaciones vinculadas a lo geográfico, poniendo énfasis en el tema de la gente que pueda venir de los lugares con alta circulación viral.

En tal sentido, Lombardi recuerda que “en un principio, estaba la posibilidad de hacer los controles sobre la ruta y ahí se podían identificar a las personas que venían de las zonas de circulación viral y que iban a ingresar, a quienes se les hacía firmar una declaración jurada y se les pedía que guarden el aislamiento correspondiente para evitar que sean fuente de contagio, pero a partir de resoluciones de la Justicia Federal, esto ya no se puede realizar de esa manera”. Aunque aclara que “se han arbitrado los medios y se cerraron varios accesos a la ciudad, como para poder identificar a aquellas personas que vienen de esas zonas para radicarse en Junín, de manera de poder hacer un seguimiento”.

Con una mirada más regional, Herce sostiene que los municipios que tuvieron casos “han dado prueba de que están preparados para ese trabajo”. Con lo que se logró que los contagios no fueran masivos.

“Por eso –añade el titular de la Región Sanitaria III– más allá de las flexibilizaciones de la cuarentena, es importante mantener las conductas de distanciamiento social porque, cuando aparece un caso, si uno estuvo con mucha gente es mucho más difícil hacer un seguimiento de la circulación viral, pero si los contactos se reducen al grupo familiar, es más fácil. Suelo decirle a la gente que haga el ejercicio de pensar con cuántas personas estuvo en las últimas 48 horas, y cuantas menos sean, más sencillo será el trabajo de control posterior”.

Para el director del Hospital Interzonal General de Agudos (HIGA), Sebastián Meneses, era esperable que hubiese casos en Junín y no hay que descartar que puedan aparecer más, “por eso hay que ser estrictos en cuanto al distanciamiento social, que es la única forma que en todos lados ha dado muestras de poder disminuir el número de contagiados”.

Infraestructura

Es cierto que un pico de contagios por ahora es solo una hipótesis de máxima, pero ante este escenario, la ciudad tuvo tres meses para preparar su infraestructura sanitaria.

Entre los insumos para esta contingencia, los respiradores constituyen uno de los instrumentos indispensables para los casos graves. A los 17 que tenía HIGA hace tres meses, se sumaron 5 más que recibieron de la provincia de Buenos Aires. “En los próximos días nos van a llegar otros tres”, asevera Meneses. Además, hay otros doce en la Clínica Centro, seis en IMEC, diez en el Sanatorio Junín y doce en La Pequeña Familia.

Esto hace que hoy sean 62 los respiradores mecánicos con los que cuenta nuestra ciudad. Además, hay unas 60 camas de terapia intensiva para sumar al listado de los equipos de áreas sensibles.

“Hasta ahora, la disponibilidad no se ha visto superada, ni siquiera en pacientes críticos”, advierte Lombardi. De hecho, de los cinco pacientes confirmados en nuestra ciudad, solo uno tuvo requerimiento de Terapia Intensiva esta semana.

Por otra parte, también están las plazas de internación para pacientes leves y moderados. Y los centros extrahospitalarios, con 30 camas en el Complejo Pioneer, otras 120 en el gimnasio del Colegio Secundario de la Unnoba y 120 más en la carpa sanitaria del HIGA.

De acuerdo a los protocolos de Nación y Provincia, las camas de atención extrahospitalaria están reservadas para alojar a personas en caso de que se vea colmada la capacidad de internación a nivel institucional de clínicas, sanatorios y hospitales. “Serían para pacientes Covid confirmados con síntomas leves, asintomáticos u oligosintomáticos –casos leves– para cumplir la cantidad de días de aislamiento”, indica Lombardi.

Si bien es cierto que durante la cuarentena ya se utilizó una vez el Pioneer, esto fue de manera preventiva. Las autoridades sanitarias explican que se debió a una persona que reunió las características de caso sospechoso, que había tenido contacto con personal de fuerzas de seguridad, por lo que estos últimos quedaron en aislamiento transitorio en el complejo hasta que se confirmó que el caso era negativo.

La Mesa Sanitaria

Los referentes sanitarios consultados por Democracia también hacen un balance del trabajo que se viene desarrollando en los últimos tres meses en la Mesa de Salud, impulsada por el municipio y que integran numerosas instituciones locales.

“Creo que hemos tenido buenos resultados, sobre todo por las medidas que se tomaron, no solamente desde el punto de vista sanitario, sino también de la seguridad”, explica Lombardi, y en referencia a los cuatro casos aparecidos hace diez días, agrega: “La luz de alarma siempre está, esto es evidente. En parte fue bueno el trabajo y también hemos tenido algo de suerte, el virus puede ingresar en cualquier momento, por eso estamos atentos y siempre pedimos responsabilidad individual como para realizar todas las medidas de prevención necesarias. Si no nos cuidamos todos y cada uno, vamos a estar más expuestos”.

El doctor Herce también considera que “se trabajó muy bien, en un vínculo con los diferentes municipios”, haciendo hincapié, principalmente, en el control de los contactos y la incidencia epidemiológica, “que son cuestiones fundamentales para lograr el control del brote”.

En ese contexto, subraya que en los casos positivos que se dieron en Junín, Chacabuco y Alem, “el esfuerzo de los municipios en cuanto al seguimiento de los contactos hizo que esos casos quedaran limitados prácticamente a los grupos familiares”. Y para el director de la Región Sanitaria II “ese es un dato importante porque, de la posibilidad de controlar adecuadamente los contactos depende que uno pueda mantener controlada la difusión de la enfermedad”. Y pondera lo hecho en esta tarea, “en la que participa mucha gente, desde la búsqueda inicial hasta el seguimiento diario durante catorce días”.

Asimismo, para Herce hay otro aspecto positivo para resaltar, “dentro de lo malo que es una epidemia”, y es la demostración de que “se puede trabajar en conjunto entre los distintos sectores que, aparentemente, están separados”, como la medicina privada, las obras sociales, la salud pública, y las administraciones provincial y municipal: “Puede ser, y deseo que sea, el comienzo de una nueva forma de ver nuestro sistema de salud y de trabajo en red, una vez que superemos esta contingencia”.

Según su análisis, “lo más importante es que se ha logrado que todo el sistema de salud esté sensible y atento”, sin dejar de tener en cuenta que “claramente, es posible que haya un aumento de casos, por el desplazamiento de la gente”.

Por eso Herce finaliza pidiendo a los vecinos que perseveren en lo que vienen realizando: “Es importante que traten de mantener el distanciamiento social lo máximo que se pueda, que es la forma con la que, hasta ahora, hemos podido controlar esta epidemia. Y por ahora, es el único tratamiento que tenemos, no hay vacunas ni medicamentos efectivos. A ninguno nos gusta la cuarentena, pero también tenemos que tener conciencia de que eso nos ha permitido llegar hasta acá con relativamente pocos casos, y eso se debe a lo que ha hecho la gente, por eso creo que seguir sosteniendo ese esfuerzo es fundamental”.