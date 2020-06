Una celebración del Día del Padre atípica con saludos online y regalos por delivery

Los padres serán homenajeados hoy en Junín por sus hijos de un modo diferente al habitual por la vigencia de la cuarentena por la pandemia de coronavirus, en una jornada en la que las grandes reuniones familiares serán reemplazadas por desayunos, comidas o picadas y regalos por delivery, y los abrazos por saludos por Zoom, entre las opciones más elegidas por las familias.

“Hubo mucha cantidad para repartir, entre picadas y bebidas. Tuvimos unos 80 pedidos por día desde el jueves, cuando comenzó el reparto”, explicó a este diario, Juan Torreta, responsable de El Colonial.

La propuesta de sorprender a los papás con un "desayuno a domicilio" también fue elegida por varios juninenses, explicó Torreta.

Y aclaró que, la mayoría de los pedidos que tomaron “son de personas que no están en Junín y no pueden venir por la cuarentena a visitar a los padres, ya que los tienen lejos”.

Además, el aislamiento social preventivo y obligatorio modificó la vida de los juninenses y este Día del Padre no será la excepción, con las familias apelando a las herramientas tecnológicas disponibles para acercar a padres, hijos e hijas, abuelos, nietos y nietas que se encuentran distanciados por la medida sanitaria.

Según expresaron comerciantes de indumentaria y calzado consultados por Democracia, las ventas mejoraron, tanto de manera presencial como virtual para aquellos que solicitaron el servicio de reparto a domicilio, ya que no viven con los agasajados y no pueden visitarlos.

En lo que respecta a la comida, el asado lidera el menú preferido por la mayoría de los que comparten el hogar con los padres, mientras que aquellos que sobrellevan el confinamiento dentro de un departamento tendrán que resignar salir a comer a algún restaurant y buscar otras opciones.

“Se precisaba este repunte”

En diálogo con Democracia, el presidente de la Sociedad Comercio e Industria de Junín afirmó: “Entre el viernes y sábado hubo un lindo movimiento, seguramente no en todos los rubros. Lo que es indumentaria ha trabajado bien”.

Esta actividad comercial viene de la mano de “las promociones de las tarjetas bancarias y las órdenes de compras que hizo la Cámara para los clientes que entraron en las promociones con las compras”, destacó.

“Se precisaba este repunte. Queremos agradecer a los empleados porque siempre pedimos acompañar juntos para salir de esta crisis. Este Día del Padre fue una ayuda que necesitábamos”, expresó Parejas.

“El delivery no cesó nunca”

“Al delivery lo empezamos a aplicar cuando solo teníamos esa oportunidad. Cuando tuvimos la posibilidad de reabrir los locales, el delivery no cesó nunca. Y esto ayuda también a los restaurantes, pero a ellos no les alcanza, ya que precisan abrir”, agregó Parejas.

“Ojalá, si esto sigue así, es muy posible que en 10 días podríamos pasar a la Fase 5 y que los locales gastronómicos puedan abrir con protocolos. Sería un comienzo importante y para que la gente se vuelva a acostumbrar”, reconoció.

“Esto no quiere decir que hay que relajarse. Hay que ser muy prudente, cuidando al empelado y al cliente. Lo que conseguimos y consigamos hay que cuidarlo mucho”, subrayó.

“De parte de la Cámara de Comercio queremos saludar a todos los padres en su día”, concluyó.