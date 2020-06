Agencias de turismo: todo a pulmón, mientras aguardan la emergencia

Sin dudas el turismo, al igual que la gastronomía, es uno de los rubros que más ha sufrido el impacto de las medidas de aislamiento dictadas en el marco de la pandemia.

Desde el 20 de marzo la actividad se cortó por completo, acompasando la situación a nivel nacional e internacional por la que los viajes y paseos turísticos se desplomaron ante el riesgo de contagio de covid-19.

Días atrás, luego de una reunión del sector y funcionarios del municipio, se acordó elevar a la Provincia un pedido de emergencia y/o desastre para el sector hotelero, gastronómico y de agencias de viajes.

Democracia dialogó con Joana Sabartes, de Flamingo Travel, Leonel Juliá, de Nacho Bus, y Matías de Luca, de Finisterre, quienes dieron detalles de la difícil situación que atraviesan, a pesar de la habilitación de apertura.

“Realmente complicados”

El pasado 29 de mayo, según destaca Joana, de Flamingo, se les permitió abrir los locales.

“Tras una reunión con la Asociación de Empresas de Viajes y Turismo y con el intendente Pablo Petrecca, la Cámara de Comercio y demás nos dieron la posibilidad de abrir a partir del 29/5. Se hablaba de septiembre, porque se dice que se habilitarían los vuelos de cabotaje y por ende los transportes terrestres empezaríamos a funcionar, pero por el momento son todas suposiciones y no hay nada firme”.

Como empresa, Joana aseguró: “Optamos por devolver todo el dinero de los viajes que no salieron por toda esta situación, así que la gente está yendo a retirar ese dinero. Otros prefieren dejarlo a crédito”.

A su vez, indicó que “la respuesta de la gente es buena. Yo esperaba más temor pero veo todo lo contrario. La gente quiere viajar, se cansó del encierro”.

“La planificación de viajes es día a día, se va viendo. No hay nada aún. Ni un protocolo siquiera”, cuestiona y asegura que “para poder viajar no solo necesitamos la agencia abierta, sino que también hay muchas cosas detrás de nosotros que tienen que habilitar como los hoteles, en distintas provincias, conocer los protocolos de cada lugar, parques nacionales, fronteras. Estamos realmente complicados”.

Sabartes advirtió: “Hasta el momento no tenemos ayuda del gobierno. Todo lo hacemos a pulmón. Utilizando ahorros para el pago de sueldos a empleados, alquileres y demás gastos que tenemos que seguir afrontando”.

Poca información, mucha incertidumbre

De momento, según indica Leonel, de Nacho Bus, hay mucho desconocimiento de cómo se podría retomar la actividad.

“El sector del turismo es sin dudas uno de los más afectados en esta cuarentena, dado que nosotros comercializamos productos en un tiempo determinado. No podemos pausar nuestras ventas y realizarlas más adelante o tener un stock, porque los días que ya llevamos en cuarentena y los que se vienen, para nuestro rubro, son días perdidos”, indicó.

“La situación de los operadores turísticos es muy incierta, porque no tenemos una idea clara de cuándo se va a terminar la cuarentena y cuándo se va a poder viajar”, explicó. Y como si ello fuera poco, destacó que “tampoco se sabe cómo se va a poder viajar, lo que dificulta mucho nuestro trabajo a la hora de sacar los costos”.

“Todas las empresas quisieran trabajar y poder vender sus paquetes, pero para tener un precio, por ejemplo, hoy no sabemos si el micro va a poder viajar con su capacidad al 100% o al 60 %, eso influye mucho el costo del pasaje. Tampoco sabemos si cuando se levante la cuarentena la gente va a querer viajar, consultas hoy en día tenemos muchas, la gente tiene muchas ganas de viajar y despejarse, pero hoy no tenemos un parámetro de precios para los paquetes, por lo que se nos dificulta mucho poder trabajar”.

Leonel indicó que “si bien el gobierno ha sacado créditos a bajas tasas, no es la solución, porque al tener la actividad frenada en su totalidad eso significa seguir endeudándose y no tener certeza de cuándo poder hacer frente a dichas deudas porque la actividad está parada y sin generar ganancias sino pérdidas, por los gastos fijos que cada empresa tiene”.

En el caso de Nacho Bus, aseguró que “tratamos de planificar, viendo de arrancar en octubre, pero son todas posibilidades que maneja cada empresa”.

Sin poder fijar precios, Leonel asegura que “nadie se anima a poner un precio fijo hoy en día con 3 o 4 meses de anticipación como hicimos siempre porque no tenemos una certeza de los costos que vamos a tener dentro de 3 meses”.

“Estamos en una situación verdaderamente crítica, más que nada por las restricciones y el freno del 100% de la actividad, que no nos permite proyectar a futuro por la incertidumbre de los precios”.

“Muy preocupante”

“La situación de las agencias de viajes tanto a nivel local como nacional es muy preocupante”, aseguró de Luca, de Finisterre, ya que se encuentran sin facturación desde el mes de marzo, con una temporada de verano regular y, por el momento se encuentran “sin un horizonte cercano de ventas”.

“Creemos que podemos llegar a tener indicios de alguna actividad en un par de meses, pero mucho va de la mano de la apertura de los destinos y de ciertos corredores seguros en los que los pasajeros puedan moverse. Estas iniciativas en el día a día chocan con las marchas y contramarchas, de los avances y retrocesos, en las fases sanitarias”, detalló haciendo referencia a la situación de Jujuy y Traslasierra, en Córdoba, destinos que estaban ya para recibir turistas, al menos internos, y debieron retroceder. De Luca destacó además que “al no contar con posibilidad de transporte interno (buses y aviones), y sin fecha definida de inicio de operaciones, si bien se estableció el 1 de septiembre, pero no hay certezas, tampoco esto facilita la planificación de viajes en el corto plazo”.

El trabajo de las agencias, según indicó, últimamente estuvo vinculada a “la reprogramación de reservas que teníamos para estos meses y alguna consulta esporádica de viajes para fin de año o, mayormente, para el 2021, que difícilmente se traduce en venta real”.

Sobre la subsistencia de las empresas, aseguró que “más allá de alguna pequeña contribución estatal, como el ATP, beneficio al que no todas las empresas han accedido y que tampoco cubre el total de los sueldos, pasa por la toma de créditos y de comprometer patrimonio por parte de los propietarios, cuidando de sostener el empleo y la trayectoria de nuestros emprendimientos”.

Aseguró además que las agencias de la ciudad “nos hemos agrupado y estamos trabajando de manera conjunta para la protección de nuestro sector y de cada una de nuestras empresas. Esto ha sido un pequeño "oasis" dentro de esta crisis interminable, y que nos ha permitido acceder ya como institución en formación, a diálogo abierto con Sociedad Comercio e Industria y con el municipio, a los que estamos muy agradecidos pues nos han facilitado dar pequeños pasos, como fue la autorización para la apertura de nuestras oficinas, beneficio que no todos hemos aprovechado, por cuestiones de costos”.

