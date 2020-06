Invitan a los vecinos a conocer a los artistas de nuestra ciudad

En el marco de la pandemia y la emergencia sanitaria por el coronavirus, la Dirección de Cultura de Junín puso en marcha un canal de Youtube para presentar todos los días a los artistas juninenses y sus obras. La propuesta abarca todas las disciplinas y ramas del arte y la cultura local.

Quien se refirió a esta propuesta fue Javier Pironi, titular de la cartera de cultura del municipio, quien afirmó: "Con la intención de llegar a todos los vecinos de Junín mostrando a los artistas locales y sus trabajos, se nos ocurrió crear un canal de Youtube, Dirección de cultura Junín, donde están todos invitados a suscribirse. Hace dos meses que tenemos en marcha esta propuesta y todos los días compartimos diferentes micros".

"Dentro de los micros, tenemos uno que se llama históricas curiosidades, basado en el museo y archivo histórico, donde se pueden conocer diferentes curiosidades que se encuentran en este lugar. Tenemos otro de música, donde los músicos locales muestran los instrumentos que ellos ejecutan; y el espacio 'un artista, una obra', donde los artistas nos hablan de sus creaciones", detalló.

Continuando con las diferentes propuestas que tiene este canal, Pironi contó que "todos los viernes los escritores nos leen algo y los miércoles tenemos el espacio Mumpa en casa, donde José Marcheto nos habla del museo paleontológico Legado del Salado y las maravillas que allí se encuentran. También hay propuestas de dibujo y un ciclo de danza, en el que entrevistamos a referentes de distintas disciplinas".

El funcionario se mostró "muy contento porque todos los días hay muy interesantes propuestas y, además, hay docentes que utilizan este material para trabajar con sus alumnos en las clases virtuales". Por otro lado, adelantó que "esta propuesta saldrá muy pronto por Instagram, para llegar a más vecinos".

"La pandemia nos puso a todos en un lugar que no conocíamos. Cuando estudié gestión cultural no me ensañaron a gestionar cultura en una pandemia (dijo entre risas), entonces vamos aprendiendo día a día e intentamos mostrar y mirar cultura de otra forma. La propuesta está en marcha y están todos los vecinos invitados a participar".