La Defensoría del Pueblo pidió la devolución de las plantas de cannabis medicinal para "Tití"

La Defensoría del Pueblo bonaerense pidió al Juzgado N°2 de Garantías de Junín que “resuelva la devolución de seis plantas de cannabis al usuario y cultivador juninense Luis “Tití” González, quien usa el aceite de cannabis desde hace dos años “cuando fue diagnosticado con cáncer en la faringe y luego metástasis en un pulmón”.

Tití había sido sometido a los tratamientos invasivos que se utilizan en estos casos, proporcionándole terribles dolores que lo postraban en su cama y que ni la morfina ni el tramadol podían quitar. Es allí cuando consiguió la cepa específica para dichas patologías, y tuvo de inmediato una mejoría notoria.

Como informó Democracia, el pasado 13 de mayo el cultivador denunció el robo de las plantas, que utiliza para producir su propio aceite. Hoy, asegura, volvió a sentirse bien al “100% gracias al uso responsable del cannabis medicinal”, suplantando medicamentos de laboratorios.

Desde el día del ilícito, Luis se presentó ante el fiscal de turno Esteban Pedernera quien, días atrás, resolvió que no encuadraba su patología dentro de la ley actual de cannabis y que no había antecedentes para poder basar la restitución ni aval científico sobre este.



Ante la negatoria del fiscal, la Defensoría del Pueblo de la Provincia tomó intervención ante el Juzgado de Garantías para que resuelvan la restitución del material vegetal sustraído, afirmando que la demora en la implementación de las previsiones legales sitúa a los usuarios de cannabis medicinal en un estado de riesgo ocasionando graves problemas de salud y en su calidad de vida.

El informe está acompañado de la HC expedida por el Instituto de Oncología Ángel Roffo de la Universidad de Buenos Aires donde constan las mejorías del paciente, y el acompañamiento de su médico, que afirma que es de suma importancia contar con ese tratamiento.

También se presentó un escrito de la Facultad de Ciencias Exactas de la UNLP, en el que consta el aval científico de cómo incide el cannabis en dicha patología y para el dolor.

Por lo que queda evidenciado que la devolución es vital para la vida de Luis y de las 20 familias a las que él ayuda y que esperan sus tratamientos.

“Cada uno necesita su propia medicina”

Argentina ha avanzado en el camino legislativo para reconocer los usos medicinales del cannabis. La ley nacional 27.350 —sancionada en 2017 y reglamentada en forma parcial— prevé su utilización solo en casos de epilepsia refractaria.

Pese a que existe esta norma que regula el uso, solo permite adquirir esta medicina producida en países como Estados Unidos, lo que demanda unos seis meses de espera y que cada persona busque elaborar su propio producto.

La falencia es que no contempla la posibilidad del autocultivo, pero sí la adquisición en el exterior. Hoy, quien cultive marihuana, incluso para uso medicinal, está penado por la ley.

“Yo estoy peleando para tener la autorización para cultivar sin problema, que me parece lo correcto. Si sale va ser muy bueno y va a tomar trascendencia. Para los que somos consumidores va ser un gran avance”, apuntó González a Democracia.

“El tema viene bastante avanzado, hay mucha acción y muchos padres para la legalización de este tema porque hay unas 50 patologías que son tratadas con el aceite de cannabis medicinal”, explicó Tití.

“No es una oportunidad para que nos dejen fumar tranquilos, sino para uso medicinal. Yo hoy tengo calidad de vida después de dos cánceres, que no sé qué medicamento me lo podría dar”, indicó.

“Hoy hay muchas patologías autorizadas para el uso. Por ejemplo, las convulsiones han sido controladas con el cannabis”, explicó.

“No hay que verlo como una experiencia. Hay que ser serio en el análisis del uso del cannabis. Hay muchos que se están sorprendiendo con los resultados y va mucho más allá de lo recreativo, ya que es mucho más profundo con relación a la calidad de vida”, aseguró.

“De acuerdo a la patología, hay contenidos diferentes de CBD y THC. Yo creo que cada uno necesita su propia medicina y, también, estaría fantástico que se produzca a nivel nacional tras una legalización para que no se tenga que importar exclusivamente”, reconoció.

“La evolución requiere que volvamos de los orígenes de los que nunca nos tendríamos que haber ido, ya que todas las plantas tienen poderes tremendos y nos han llevado al consumo farmacéutico. Yo prefiero esta medicina natural basándome en los resultados”, subrayó.

