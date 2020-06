Buscan ampliar en Junín la cantidad de beneficiarios de la tarjeta Alimentar

Paola Rizzo, titular del Centro de Referencia del ministerio de Desarrollo Social de la Nación, afirmó en una entrevista con Democracia que el objetivo de la cartera nacional es ampliar el número de beneficiarios, ya que muchos vecinos no pudieron inscribirse porque falta actualizar el sistema de datos.

“Por estos días estamos viendo la reactivación e implementación de varios programas que estaban anunciados, cumpliendo el primer objetivo que había sido planteado por el Presidente: terminar con la situación de hambre”, afirmó la funcionaria.

“Como primera medida se implementó el programa Alimentar, a través de las tarjetas con las que se puede comprar alimentos. Hoy seguimos trabajando en función de las tarjetas porque muchas personas han quedado afuera, por alguna cuestión administrativa, entonces esperamos que se reactive y que se formule el nuevo padrón para que todas estas personas puedan quedar incluidas”, explicó.

La funcionaria explicó que como el último padrón de la Asignación Universal por Hijo (AUH) se elaboró en octubre de 2019, hubo muchas personas que por algún motivo o por haber tenido algún trabajo en blanco durante una época, o haber comenzado a cobrar la AUH después de esa fecha, quedaron fuera del padrón. “Ahora estamos esperando que se vuelva a hacer un corte en todos los trámites más nuevos para que esas personas queden incorporadas. Hay mujeres y hombres con hijos a cargo, embarazadas, que son titulares de la AUH. También para personas con discapacidad que cobran la AUH”, manifestó.

“Tenemos un área programática de Junín y varios municipios, por ejemplo, Arenales, Chacabuco, Viamonte, Alem, entre otros. El objetivo es articular todos los programas que bajan desde Nación y ser el nexo entre las personas, las instituciones y el Ministerio”, señaló.

Más de 2 mil beneficiarios

“Hasta ahora hay 2300 personas que tienen la tarjeta Alimentar, que sirve solo para comprar alimentos”, dijo Rizzo. Y agregó: “Cubre un universo importante pero no tiene que ver con la situación económica actual, porque sabemos que hay muchos trabajadores independientes que no pueden acceder a la tarjeta por no tener la AUH, porque cobran un salario familiar, pero también están en una situación de escasez de recursos económicos. No es que abarque a todo el universo de pobreza”.

Aclaró que la incorporación a la AUH está a cargo de la Anses, pero después la entrega de la tarjeta y el seguimiento de las personas lo realiza Desarrollo Social.

Inclusión

“Lo interesante de este programa es la idea de poder combatir algunos mitos en cuanto a la alimentación, poder acompañar a familias que a lo mejor nunca han tenido la posibilidad de contar con un monto entero para disponer en alimentos. Ante esta novedad, nuestra idea siempre es acompañar. Ahora no tenemos la posibilidad de hacer talleres o reuniones con varias personas, pero la idea era poder guiarlos en esta educación de contar con dinero y poder elegir qué darle de comer a tu familia. Eso es un avance, dignifica, da autonomía y seguridad frente a nuestra familia. Es un punto de partida para la inclusión y la igualdad”, afirmó.

Cabe mencionar que el monto asignado a cada tarjeta para la compra de alimentos es de 4 mil pesos para personas que tienen un hijo, y 6 mil, para quienes tienen dos hijos o más. Es para familias con hijos menores a 6 años.

Sobre algunos problemas detectados en comercios, Rizzo afirmó: “No tendrían por qué no recibirla, ya que todo proveedor que cuente con un posnet puede tranquilamente pasar la tarjeta alimentaria, inclusive también es uno de los objetivos del programa poder reactivar la economía local a través de la tarjeta”.

“Si bien no está implementado en el programa, he visto que algunos comercios hacen descuentos por la compra, he visto en algunos supermercados que en la primera compra hacen un descuento de hasta un 15 por ciento”, dijo.

“Potenciar el trabajo”

Rizzo dijo que se está empezando a implementar el programa “Potenciar trabajo”, con un cupo especial para personas víctimas de violencia. “Nos pareció un avance importante en la temática, ya que sabemos que uno de los inconvenientes fundamentales en el momento en que una persona víctima tiene que tomar una decisión, es lo económico, justamente, que a veces es un impedimento para poder alejarse de la situación de violencia”, señaló.

La funcionaria dijo que también habrá un cupo especial que se articulará con los patronatos de liberados, para personas tuteladas por la Justicia.

De acuerdo a lo expuesto, todavía no está bien definida la contraprestación, pero tiene que ver con incorporar a las personas al sistema de trabajo. Es un comienzo, es decir, ya el ministro lo mencionó: los planes sociales tienen que ser un puente hacia el trabajo formal, hacia el sistema laboral, no perpetuarse en esa condición”.

Atravesar la pandemia

Sobre la difícil situación que atraviesa el país, con una economía en recesión y alcanzada por la pandemia, la funcionaria meonista reflexionó: “La estamos atravesando de la manera más erguida posible, verdaderamente tenemos un ‘capitán de barco’ que toma decisiones que la comunidad necesita, pero los coletazos en lo económico nos afectan a todos y el sector vulnerable está en peores condiciones. Estos programas, si bien fueron pensados y planificados con anterioridad, también ayudan a que esta situación pueda ser transitada de una mejor manera”.

Rizzo destacó la labor en Desarrollo Social, por parte del grupo de profesionales que integra el organismo, en función de poder incorporar a las personas a los programas. “Esa es nuestra meta más importante”, afirmó.

