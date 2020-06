Propuestas para mejorar la conectividad de los estudiantes y los docentes en Junín

Una de las problemáticas que tienen las escuelas y que no ha sido superada aún es que a veces los alumnos y los docentes no tienen medios para conectarse a Internet y hacer las tareas.

En los últimos días, desde la Defensoría del Pueblo de Buenos Aires anunciaron una guía práctica interactiva para facilitar el acceso a aplicaciones educativas, pero señalan que el acceso a Internet es un derecho humano básico que se debe tener en cuenta.

Por otra parte, en el Concejo Deliberante, el Frente de Todos presentó un proyecto para mejorar la conectividad escolar. Al respecto, Lourdes Pedroza, edil del mencionado bloque, explicó en qué consistía la propuesta.

Destacó que en Junín está Acerca, una empresa de Internet del Grupo Junín,en la que el municipio tiene el 90 por ciento de las acciones, lo cual puede ayudar a dar conexión a los que necesiten.

“A veces, a los alumnos no les llega la conectividad. A algunos podemos acercarles los cuadernillos que envía el Gobierno provincial, pero sabemos que hay otras acciones, otras propuestas que tienen que hacerse escuchando la voz del docente, encontrándose en una mirada, en una canción, en un cuento. Asimismo, Educación Física, Actividades Plásticas tienen que hacerse con otro tipo de estrategia”, dijo.

“Sabemos que en el municipio está el dinero del Financiamiento Educativo y Acerca. Ya presentamos un proyecto que favorece ampliamente a quienes no tienen acceso a la conectividad, tanto docentes como alumnos. Hay muchos docentes que no tienen acceso a la conectividad, que tienen las herramientas rotas o viejas y se les complica también”, apuntó.

Aclaró que desde la Jefatura Distrital tienen la información necesaria y se necesita de manera urgente mayor conectividad. “Ya pasó medio año. No podemos permitir que haya alumnos que sigan sin conectividad, lo mismo con los docentes, sabiendo que tenemos los medios para poder resolver esta situación.

Computadoras

Ante el planteo que había chicos que todavía tenían las computadoras de Conectar Igualdad, pero como hubo una discontinuidad con este programa durante el gobierno anterior quedaron bloqueadas y sin acceso, la funcionaria dijo que eso quizás se podría arreglar pero faltaba la conexión.

La concejala explicó que el programa Conectar Igualdad no se usó durante los cuatro años del gobierno anterior. “Era un programa que venía a resolver esto. El bloqueo de las computadoras lo podemos resolver desde Jefatura Regional, el tema es tener conectividad. Días antes venían a Junín técnicos pero no pudieron ingresar al Distrito. Ellos venían a trabajar este tema pero tuvieron que volver a La Plata”, lamentó.

“Por otro lado, más allá de tener las herramientas lo que falla es la conectividad, quizá hay un teléfono para una familia con cuatro o cinco hijos y los padres, hay docentes que les pasa lo mismo, están conectadas ellas o los hijos. Otro de los artículos del proyecto es comprar tarjetas de prepago, porque en algunos casos en los primeros 15 días pudieron conectarse pero faltan otros 15 días más”, manifestó.

