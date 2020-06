Los ancianos que están solos sufren más durante la cuarentena si no son asistidos

Comenzó la 9° Campaña Nacional de Buentrato, que busca promover acciones a favor del respeto por los derechos humanos y libertades fundamentales de las personas mayores de todo el país.

La campaña fue lanzada por PAMI y el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, a través de la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia y su Dirección Nacional de Políticas para Adultos Mayores.

Bajo el lema “Nuevas maneras de acompañarnos, la misma necesidad de estar cerca”, el mensaje de los spots audiovisuales de la campaña toma como eje la necesidad de reinventar la manera de acompañar a las personas mayores y evitar su aislamiento emocional, en el contexto de las medidas tomadas para enfrentar la expansión de la pandemia de COVID-19.

Por otra parte, cada 15 de junio se conmemora el Día Mundial de la Toma de Conciencia contra el Abuso y Maltrato en la Vejez, instituido por la ONU, un problema social que afecta la salud y los derechos humanos de millones de personas mayores en todo el mundo.

En Junín

Adriana Summa, directora de Adultos Mayores desde el 10 de diciembre de 2019, en diálogo con Democracia, manifestó que una de las problemáticas actuales era el maltrato a los mayores. “Algunos casos se conocen y son intrafamiliares, otros son en residencias del adulto mayor. Las estadísticas dicen que uno de cada cinco adultos mayores sufre algún tipo de maltrato, ya sea físico o psicológico”, manifestó.

A través del programa Adultos Conectados, cuatro operadoras los llaman periódicamente, dependiendo de la situación es la frecuencia de la llamada. Según lo manifestado desde la Dirección, se les brinda asistencia psicológica.

“En el marco de la pandemia, estamos trabajando con la asistencia al adulto mayor, que puede ser compra de remedios, de mercaderías, ir a buscar recetas, etc.”, dijo.

Durante la cuarentena

“En cuanto a los abuelos que están en sus casas, los que nosotros llamamos y los que nos llaman, que los he atendido yo y luego los voluntarios hacen la asistencia, no he tenido denuncias por violencia física. Sí me han contado cosas como que han estado tristes, que han tenido miedo, entonces, por eso después sumamos la asistencia psicológica. No hubo un caso específico que me hayan denunciado de violencia física en este tiempo”, reiteró Adriana Summa.

Ante el planteo si dejar solo a un anciano no era una forma de ejercer violencia, la directora opinó que la violencia no era solo física, sino psicológica y no asistir a un anciano cuando está solo también era una forma de ejercerla. “Algunos se quejan de que una vez que le sacaron el dinero, sus hijos no volvieron más, otros que no los llaman. Ellos sufren todo esto, por eso es tan importante el apoyo que les damos”, afirmó.

“Me ha tocado ver personas en condiciones muy básicas y que hemos tenido que ayudar en este tiempo que yo estoy trabajando. Ha sucedido que la mutual no les daba la prótesis o que en el Hospital no les daban un turno para su atención, sí hemos intervenido, porque eso una forma de violencia, es abandono y maltrato”, apuntó la funcionaria.

La Dirección

“La Dirección de Adultos Mayores, a partir del 10 de diciembre, se ha reformulado: hay cuatro operadoras, la trabajadora social, un psicólogo y yo como directora”, afirmó Summa.

La funcionaria dijo que cuando las chicas operadoras saben de algún caso, toma intervención la trabajadora social. “Dependiendo de la situación se denuncia ante la Fiscalía – aclaró-. Son casos difíciles, generalmente son terceros los que denuncian y nosotros acompañamos. No puedo denunciar si no tengo certeza de que sucede, pero sabemos que existe la violencia hacia los adultos mayores”.

“Estamos capacitando a las operadoras, porque hay que saber escuchar y detectar qué le está sucediendo al adulto mayor: si hay violencia, abandono o tristeza. Con un profesional estamos haciendo capacitaciones en reuniones realizadas en la Secretaría de Desarrollo Social, tomando todas las precauciones del caso”, dijo la entrevistada.