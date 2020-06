Veinte locales desocupados: preocupación por la situación de los comercios en Junín

A pesar de la habilitación de apertura que tuvo lugar en los primeros días de mayo, las dificultades para los comercios solo se acentúan con la baja en las ventas.

En una recorrida realizada por este diario, alrededor de veinte locales se encuentran desocupados en Sáenz Peña y Rivadavia, entre San Martín y Arias, sin tener en cuenta las calles transversales.

Algunos cerrados, otros en alquiler, lo cierto es que el panorama resulta angustiante, tal y como lo reconoce el presidente de Comercio e Industria, Raúl Parejas, quien aseguró que la situación “preocupa bastante”, aunque destacó que “con gran sacrificio se ha mantenido el empleo en muchas pymes”.

Locales desocupados

Sobre calle Sáenz Peña, se pudieron contabilizar siete locales en alquiler y cinco cerrados, sin cartel alguno, mientras que en Rivadavia hay otros siete en alquiler y uno cerrado.

Si bien Parejas asegura que algunos estaban cerrados con anterioridad a la cuarentena, lo cierto es que en la calle General Paz se suman otros cuatro.

“La situación preocupa bastante. Esta pandemia va a seguir complicando”, aseguró el presidente de la institución que nuclea a los comercios de la ciudad y refirió el crítico panorama que vive además el sector de la gastronomía y la hotelería.

Consultado por el cierre de comercios y la situación que atraviesan muchas pymes, aseguró que “ha habido consultas privadas”, por temas particulares de algunas y destacó que “se han arreglado algunos alquileres, se lograron algunos descuentos, quita de intereses y prórroga de pagos”, que resulta un pequeño aliciente.

Mantener empleos

La caída de las ventas que arrastra el sector comercial desde hace dos años se vio agravado con las medidas implementadas por la pandemia, que mantuvieron al sector sin posibilidad de apertura, situación que aún afecta a muchos otros como el sector gastronómico y hotelero. Los costos fijos, los alquileres y el pago de salarios continúan siendo los mayores problemas del comercio.

“Gracias a Dios en Junín no hubo una gran pérdida de puestos de trabajo”, consideró Parejas. “Con sacrificio se ha mantenido el empleo en muchas pymes”, agregó.

No obstante remarcó que “la economía de las pymes roza la cuestión de la salud porque la preocupación también enferma. Por supuesto que no hay que tirar todo por la borda, pero sí creo que hay que empezar a cambiar cosas, con responsabilidad y protocolos, hay que buscar que se equipare la apertura de algunos negocios”.

Aseguró: "Desde la entidad transmitimos optimismo a los propietarios. Y en definitiva consideramos que esto lo sacamos entre todos, propietarios, empleados, el gobierno, todos”.

Día del Padre

“A pesar de que las ventas siguen muy bajas, es preferible esto a estar cerrados”, consideró Parejas.

No obstante “se ve que la gente se cuida mucho en lo económico, por lo que no se dan ventas masivas. Hay rubros que trabajan mejor que otros”.

Parejas consideró que las fechas especiales siempre generan expectativas y por ello se buscó extender el horario en comercios.

Asimismo, destacó los dos sorteos que se llevan adelante desde la Sociedad de Comercio e Industria, con dos premios de 5 mil y 2 mil pesos respectivamente.

Solicitan prórroga del Ahora 12

A raíz del próximo vencimiento del programa de incentivo comercial "Ahora 12", previsto para el 30 de junio del corriente, desde la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) se envió un pedido al ministro de Desarrollo Productivo de la Nación, Matías Kulfas, solicitándole que disponga su prórroga para todo el país, bajo las mismas condiciones, teniendo en cuenta la aguda crisis que atraviesa el sector comercial.

Desde la entidad destacaron que “la herramienta, que promueve el consumo interno dinamizando el mercado local, resulta imprescindible para dar impulso a la necesaria reactivación económica que el país demandará una vez superada la pandemia, lo que contribuye a la recomposición del entramado pyme en todo el territorio nacional, fortalece la cadena productiva en todos sus eslabones y generar empleo de calidad”.