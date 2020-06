Una profesión en la que se multiplican las exigencias y los cambios intempestivos

La contadora María Gabriela Garate, presidenta de la Delegación Junín del Consejo Profesional de Ciencias Económicas destacó la celebración que se realiza hoy con motivo de ser el Día del Graduado en Ciencias Económicas de la Provincia de Buenos Aires, en honor a la fecha en que se realizó su Asamblea Constitutiva.

En lo que refiere al desarrollo de esta profesión, al ser consultada por Democracia, la contadora Garate manifiesta que ya han pasado 74 años de aquel 15 de junio de 1946 y que si algo caracteriza a todos los profesionales en la Ciencias Económicas, en sus distintas disciplinas, Contadores Públicos, Licenciados en Administración de Empresas, Actuarios y Licenciados en Economía , es que a todos se les han impuesto cambios permanentes en las condiciones del ejercicio profesional que los obligan a una constante actualización de sus conocimientos, “en un derrotero que parece no tener final”.

Señaló que “en los últimos años, la labor de los profesionales en ciencias económicas se ha vuelto más que relevante, en un contexto político-económico totalmente cambiante, con normas cada vez más complejas que exigen una constante capacitación”.

Sobre el período actual, la contadora Garate dijo que “este año 2020 nos ha impuesto nuevos desafíos, nos encontramos ante un marco absolutamente desconocido por todos los argentinos. La pandemia del Covid-19 declarada a principios del año ha puesto a toda la sociedad en situación de riesgo sanitario, y, como consecuencia de las medidas adoptadas, muchas unidades económicas pusieron en marcha cursos de acción destinados a garantizar su subsistencia y es aquí donde estamos los profesionales en ciencias económicas, acompañando a cada empresa, en el día a día, buscando minimizar el impacto de la crisis”.

“En suma, nuestra comunidad profesional ha demostrado estar, como de costumbre, a la altura de las circunstancias, incluso en este contexto tan particular ha sabido cumplir con sus responsabilidades, poniendo en evidencia una vez más que formamos parte de una profesión comprometida”, afirmó.

Con motivo de este Día del Graduado de Ciencias Económicas, la presidenta de la Delegación Junín envió un afectuoso saludo a todos los profesionales en Ciencias Económicas en su día. “Quiero hacer un reconocimiento especial a los matriculados que este año cumplen sus 25 años de actividad, a los que no vamos a poder agasajar, como siempre lo hicimos, hasta que esta pandemia lo permita. Ellos son Mauricio González, Hernán Garcea y Enzo Mangini”, destacó.