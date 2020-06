Amplían medidas de bioseguridad para la toma de muestras bioquímicas

El 15 de junio se conmemora en Argentina el Día del Bioquímico porque se recuerda el nacimiento del doctor Juan Antonio Sánchez, quien fue el propulsor de la instauración de una profesión bioquímica con fuertes bases científicas y profesionales.

En diálogo con Democracia, el bioquímico José Pugliese, presidente del Círculo de Bioquímicos de Junín, se refirió a la actividad que desarrollan en la actualidad.

A continuación, aspectos de la entrevista:

- ¿Cómo transcurre la actividad bioquímica en Junín, en el marco de la pandemia por coronavirus?

- Ante todo, saludamos a todos los colegas Bioquímicos en su día. En cuanto a la consulta, en realidad, el comienzo de la cuarentena fue muy confuso para nosotros, ya que en el decreto no se mencionaba a la profesión bioquímica como actividad esencial. Pero como agentes de salud, decidimos que era necesario seguir trabajando a los fines de que no se recarguen las clínicas con aquellos pacientes que no podían esperar para realizar sus estudios.

Además hubo que hacer una tarea de “visibilización” de nuestra profesión, ya que aparecían en los medios médicos, enfermeros o licenciados en administración de empresas explicando la realización de los análisis en lugar de bioquímicos, los únicos capacitados profesionalmente para realizarlos. A raíz de esto, hubo solicitadas de nuestras instituciones colegiadas reclamando por la incumbencia profesional.

Por supuesto, al seguir trabajando decidimos adaptarnos a los protocolos que sugirieron nuestros especialistas en Bioseguridad de la Fundación Bioquímica Argentina.

Hubo laboratorios que estuvieron cerrados algunos días por distintas razones, edad de los profesionales, dudas sobre el alcance de la esencialidad en nuestro trabajo, etc.

El lema “Quedate en casa” ha sido comprendido por la población como necesario y además obligatorio, pero las medidas de prevención frente a la pandemia por coronavirus suponen un conjunto de restricciones que tocan muy de cerca la salud general de las personas. Sobre todo la de aquellos con patologías previas y que comenzaron a desatenderlas para aislarse en la más estricta cuarentena por temor al contagio.

- Respecto a las medidas de seguridad e higiene del profesional bioquímico, ¿se han intensificado en los últimos tiempos? Esto significó mayores costos?

• Las medidas sugeridas por nuestros especialistas en Bioseguridad son amplísimas y varían de acuerdo a cada laboratorio.

• Sucintamente podríamos decir que:

• En aquellos laboratorios que manejan muestras sospechosas de COVID 19 y realizan el test de PCR para SARS COV 2, las medidas de seguridad son exhaustivas.

• Se utiliza una muda de ropa o ambo para el ambiente de trabajo solamente y no se mezcla con la ropa de calle.

• Se utilizan los EPP (elementos de protección personal) que son descartables, en el siguiente orden: guantes, camisolín, barbijo n95, cofia, barbijo quirúrgico, antiparras y guantes quirúrgicos.

• Se utiliza un flujo de trabajo, es decir, se trabaja en distintas áreas de acuerdo al paso del estudio que se esté realizando.

• Toda manipulación de las muestras en estudio se realiza en cabinas de bioseguridad tipo II.

• Se limpia todo el sector de trabajo antes y después del procesamiento de las muestras.

• Nadie ajeno al sector puede estar en el sitio para minimizar el flujo de personas.

En general, en un laboratorio de pacientes ambulatorios que no realizan el test de PCR para el diagnóstico de Covid 19, se agregaron algunas recomendaciones, a las ya variadas normas de bioseguridad con que trabajamos diariamente; a saber:

• Para toma de muestras respiratorias (no PCR) se instauró el uso de barbijo, máscara, antiparras, camisolín, etc.

• Para extracciones de sangre, se recomendó el uso de barbijo, guantes descartables o lavado de manos luego de cada extracción de acuerdo al criterio de cada profesional.

• Se colocaron dispensers de alcohol en gel a disposición de los pacientes.

• Se empezó a trabajar con turnos, si la concurrencia así lo ameritaba.

• Comenzó a recomendarse a los pacientes que guarden el distanciamiento de 2 metros en la sala de espera, y de acuerdo a la capacidad de la misma, que el resto de los pacientes aguarde su turno en la vereda.

• Se solicitó se comunique a la persona recepcionista cualquier circunstancia relacionada con el Covid 19 (fiebre, contacto estrecho con algún infectado, o con alguien que haya estado en algún lugar con circulación viral). En ese caso, al inicio de la pandemia se le otorgaba un barbijo. Hoy en día todos los pacientes concurren con su barbijo al laboratorio.

• Se recomendó la limpieza de las superficies de trabajo con alcohol al 70% o hipoclorito diluido según el caso, con mayor frecuencia. Por ej: Recepción, luego de cada paciente. Mesadas cada hora. Pisos de salas de trabajo, tránsito o espera, cada dos horas.

• Rociado de todo material que ingresa al laboratorio con sanitizantes. Desde las muestras de pacientes hasta los insumos del laboratorio.

• Lavado de manos frecuentemente

• Garantizar que el personal sanitario haya recibido la vacuna antigripal y cuente con el esquema de vacunación completo.

Por supuesto que esto resultó en mayores costos, que estamos reclamando a los financiadores de salud, hasta ahora, con mínimo o escaso éxito.

- Estimo que la concurrencia de pacientes para hacerse análisis es menor desde el inicio de la cuarentena. ¿Es así?

- Así es. Al principio la concurrencia fue muy escasa, dado por el miedo de la gente a salir de sus casas, por la dificultad de circular o de la obtención del permiso para ello, o por la incertidumbre de si estábamos trabajando o no. Con el correr del tiempo, fue paulatinamente aumentando.

Desde nuestras instituciones madres, estamos colaborando con reducción de retenciones a los colegas, subsidiando programas de calidad para que puedan seguir participando sin costo alguno, se subsidian las inscripciones para cursos de capacitación de la Fundación Bioquímica, se postergaron tres meses los aportes a nuestra caja de jubilación.

Más allá de la necesaria precaución de los vecinos (que celebramos), queremos destacar que todos los laboratorios de la ciudad cuentan con los más estrictos protocolos sanitarios para atender a sus pacientes mitigando los riesgos de contagio de COVID-19, por lo que desde el Circulo de Bioquímicos de Junín queremos transmitir absoluta tranquilidad a la población, confiando en la calidad y profesionalismo del personal a cargo de nuestras instituciones.