Productores locales rechazan la intervención y eventual expropiación de Vicentin

Mientras el presidente de la Nación, Alberto Fernández, se mostró ayer preocupado de que una empresa importante como la agroexportadora Vicentin “termine en manos de capitales extranjeros”, siendo para él la expropiación la única herramienta para rescatarla, el campo se resiste a que una empresa argentina sea intervenida por el gobierno nacional y no se cumplan los términos legales.

Rodrigo Esponda, productor agropecuario e integrante de la Sociedad Rural, al ser consultado por Democracia, rechazó la intervención del gobierno nacional a la empresa Vicentin, opinando que se debe dejar actuar a la justicia, puesto que la misma ya está a cargo luego de declararse la convocatoria de acreedores.

“Que ayude a las PyMes, que en esta cuarentena la están pasando muy mal”.

“Por supuesto que tiene que pagar, no solo al Estado, sino a todos los que les debe porque así corresponde que sea. Creo que no se deben expropiar empresas”, dijo el productor para luego estimar que si bien era difícil que se resolviera en cuatro meses la convocatoria de acreedores, había que esperar los resultados.

Para Esponda, la Justicia debía ser independiente y seguir trabajando en ese caso. Y si empresas privadas como Vicentin, cometieron “desprolijidades” debían hacerse cargo y pagar la deuda con el Estado, con distintos organismos y privados.

“De esta manera, todos los argentinos, a través de bancos oficiales, no solo le prestamos dinero, sino que nos haremos cargo de la deuda contraída por esa empresa. La vamos a pagar entre todos. Y si el gobierno quiere ayudar, que ayude a las PyMes, que en esta cuarentena la están pasando muy mal”, apuntó.

“En vez de ‘salvar’ a Vicentin por sus desprolijidades, salvemos a la cantidad de empresarios, comerciantes y prestadores de servicios que lo necesitan. Usemos el dinero para eso”, señaló.

“Es el juez el que debe decidir y no el Poder Ejecutivo”.

A la pregunta sobre la gran deuda que dicha empresa tiene con Banco Nación y Banco Provincia, contraída mayormente durante la gestión anterior del gobierno nacional, Esponda respondió que tenía entendido que el Nación le venía prestando desde el 2008, que la deuda era de 300 millones de dólares y que estaba dentro de “los márgenes normales que le podía prestar”.

“Las irregularidades que haya, o las haya hecho el gobierno de Macri o de quien sea, hay que denunciarlas e ir a la Justicia. Creo que muchas empresas toman préstamos, y que cada banco analiza si está bien otorgarlos o no. Si hay funcionarios que incumplieron con su deber, será la Justicia la que determine”, concluyó.

Sin justificativo

En diálogo con Democracia, el productor agropecuario y expresidente de la Sociedad Rural, Alejandro Barbieri, sobre la intervención y el proyecto de expropiación a Vicentin, afirmó que no había justificativo para la expropiación de esta empresa argentina.

“En principio no corresponden estas medidas porque hay un concurso vigente y un juez llevando el tema. Es el juez el que debe decidir y no el Poder Ejecutivo. Y en segundo punto, estimo, que es una cuestión entre privados, que se puede resolver tranquilamente entre privados, si determinan que hay una cuestión fraudulenta, tendrán que responder ante la Justicia por alguna cuestión que excede el concurso preventivo”, destacó.

“Es importante que tenga una salida, respetando los tiempos legales”.

Sobre la gran deuda que mantiene la firma con el Banco Nación y demás, dijo que para resolver esa cuestión estaba el concurso de acreedores y no intervenir el Ejecutivo. “Si hubo fraude, se encargará la Justicia, tendrá que responder quien llevó la gestión anterior, que obviamente no ha sido buena, pero no tiene nada que ver una cosa con la otra, están los carriles institucionales para resolverlo”, manifestó Barbieri.

El futuro

Rosana Franco, dirigente de Federación Agraria Argentina Filial Junín, manifestó: “Vicentin es una empresa argentina de más de 90 años, que actualmente atraviesa problemas económicos y está en concurso de acreedores”.

“Sería una lástima que la empresa pase a manos extranjeras, que es un poco lo que hoy se supone. Hay una empresa extranjera que estaba interesada en sus activos. Sin embargo es importante que tenga una salida como corresponde, respetando los tiempos legales de la empresa”, advirtió.

Franco explicó que siempre desde la Federación Agraria se apostaba a la industria nacional y al cooperativismo sobre todo. “Creo que una de las grandes acreedoras que tiene Vicentin es una cooperativa argentina y sería importante que esa se fusionara con otras cooperativas, o formara un fideicomiso sería posible para que esta empresa no desaparezca, siga funcionando comprando productos a los productores, aunque no de la zona de Junín”, dijo.