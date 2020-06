Covid-19: toda la Región está en fase cinco, excepto Junín y Chacabuco

Los distritos vecinos de Florentino Ameghino, General Arenales, Bragado, Lincoln, General Pinto, Rojas, Leandro N. Alem y General Viamonte ya transitan la fase cinco de distanciamiento social preventivo por la pandemia de coronavirus Covid-19.

Los intendentes celebraron el pase de etapa que permitirá reanudar la actividad en sectores que fueron interrumpidos por la cuarentena obligatoria y, de esta manera, se reactivará la economía local; no obstante, destacaron que esta fase requiere de la responsabilidad de todos los vecinos y enfatizaron que deben extremarse las medidas de higiene y cumplir con los protocolos sanitarios establecidos. Junín y Chacabuco permanecen en fase cuatro por contar con casos positivos activos detectados en las últimas semanas.

Arenales

En General Arenales los comercios, industrias, actividades y servicios profesionales podrán funcionar de lunes a domingo, de 7 a 20; mientras que las farmacias y estaciones de servicio se organizarán por horarios libres y turnos. Los locales gastronómicos podrán abrir de lunes a jueves, de 7 a 20, y los días viernes, sábado, domingo y feriados, de 7 a 01; deberán contar con sistema de reserva previa y distanciamiento de dos metros entre las mesas. En cuanto a las reuniones sociales con hasta diez personas, podrá ser solo con vecinos del distrito y en lugares amplios que garanticen la distancia de dos metros. Además, se podrán hacer deportes al aire libre, individuales y sin contacto, entrenamientos reducidos pero sin jugar partidos de deportes en equipo. También se habilitan los talleres de expresión artística con límite de asistentes por turno. No está permitida la permanencia en plazas o parques del distrito, tampoco el uso de los juegos o aparatos de estaciones saludables.

Durante el anuncio, la intendenta local, Erica Revilla, pidió responsabilidad y resaltó que “todas las personas exceptuadas que vengan de una ciudad con circulación viral deberán realizar la cuarentena obligatoria de catorce días”. Agregó que “los controles de temperatura en los accesos se realizarán solo a quienes lleguen desde áreas con transmisión comunitaria”.

Leandro N. Alem

En el partido de Leandro N. Alem, cuya ciudad cabecera es Vedia, el Comité de Crisis dio a conocer las novedades del ingreso paulatino a la fase 5, a partir de mañana, lunes 15 de junio.

Respecto a los comercios, los autorizaron a funcionar en horario corrido de 8 a 18, los no esenciales los días jueves 18, viernes 19 y sábado 20 de junio, a solicitud presentada por la Cámara de Comercio, contemplando el Día del Padre.

Se llevarán a cabo reuniones con el Departamento Ejecutivo para la habilitación de gastronómicos, a los efectos de evaluar los protocolos aplicables a la actividad, y en virtud de ello, poder analizar una futura habilitación del rubro (previstas para el martes).

Se ratifica la decisión de que proveedores ingresen al distrito previamente por cabina sanitaria de Vedia, de lunes a viernes de 7 a 14.

Otros rubros

- Habilitadas las visitas al cementerio, de lunes a domingo en el horario de 8 a 17.

El Comité de Crisis dispuso que hasta que no concluya el período de 14 días de aislamiento obligatorio de los contactos estrechos con el paso positivo de Junín (15 personas), no se autorizarán las reuniones sociales de hasta 10 personas. Se recuerda a la población lo importante que es no compartir el mate.

En materia de deportes, se habilitan las caminatas, ciclismo y pedestrismo, los días de lunes a domingos en el horario de 8 a 17.

Se deberá usar tapaboca, salvo cuando la actividad demande un excesivo consumo de oxígeno, en tal caso no será obligatorio su uso. Se realizarán como máximo de a dos personas, deberán mantener el distanciamiento obligatorio de 2 metros para caminar, 10 metros para correr y 20 metros para ciclismo.

Está prohibido realizar estas actividades en los siguientes lugares:

- Acceso Perón y Ruta 7 vieja, en la localidad de Vedia, por realización de obras públicas, flujo vehicular por los puestos de ingreso y circulación de maquinarias agrícolas.

- Acceso del Centenario en Juan Bautista Alberdi.

- Acceso Firpo en la localidad de Leandro N. Alem, desde el cruce que va para el cementerio y hasta la Ruta 7.

- Se habilitan las actividades de tenis recreativo, paddle y pelota paleta, en el horario de 8 a 18, de lunes a domingo. La actividad se realizará con la modalidad de otorgamiento de turnos, que durarán 45 minutos y habrá una franja de 15 minutos entre turno y turno para realización de desinfección. Deberá asegurarse el distanciamiento obligatorio y las personas que concurran deberán llevar sus propios elementos para desarrollar la actividad.

- Se habilita la actividad de pesca, la cual deberá desarrollarse dentro del distrito de Leandro N. Alem y en el horario de 8 a 17, de lunes a domingo. deberán inscribirse previamente.

Bragado

El intendente de Bragado, Vicente Gatica, anunció a la comunidad que el distrito reúne las condiciones para ingresar en la denominada Fase 5 de la cuarentena por coronavirus. El Jefe comunal reconoció la concientización y el esfuerzo de todos los bragadenses para lograr el objetivo e hizo un llamado a los vecinos a “redoblar los cuidados en esta nueva fase, donde habrá mayor flexibilización de actividades requiriendo de más responsabilidad y compromiso para no dar marcha atrás. Entre las actividades que se habilitar en la fase cinco, se autorizan la pesca y también la práctica de deportes individuales sin contacto, la reapertura de gimnasios y los comercios gastronómicos, entro otras; dichas actividades deberán cumplir los protocolos de seguridad rigurosamente. Vicente Gatica remarcó que “este avance no implica por ahora los encuentros sociales, debemos dar pasos firmes y seguros. También indicó “que como habrá mayor circulación dentro del Distrito, reforzaremos los controles en los accesos de ingreso a nuestra ciudad”.

Lincoln

Desde la Municipalidad de Lincoln informaron que, hasta el 28 de junio, el Distrito estará en la fase cinco de “Distanciamiento Social, Preventivo y Obligatorio”. En esta nueva etapa se habilitan locales gastronómicos (bares, cafeterías, restó, pizzerías, restaurantes), actividades culturales (transmisión remota y grabación de shows), actividades deportivas al aire libre, actividades recreativas con distanciamiento social, actividades sociales con distanciamiento físico de hasta diez personas.

En tanto, continúa prohibida la realización de eventos en espacios públicos o privados, sociales, culturales, recreativos, religiosos y de cualquier otra índole con concurrencia mayor a diez personas. No se podrán hacer deportes en los que participen más de diez personas o que no permitan mantener el distanciamiento mínimo de dos metros entre los participantes; tampoco abrirán teatros, clubes, centros culturales y no funcionará el Servicio público de Transporte de pasajeros interurbano, interjurisdiccional e internacional. No se podrán realizar actividades vinculadas al turismo.

Rojas

En Rojas, el intendente Claudio Rossi brindó una conferencia de prensa junto con el secretario de Gobierno, Cristian Ford, el secretario de Seguridad, Miguel Núñez, el director de Salud, Mario Raposo, y el secretario de Deportes, Turismo y Cultura, Claudio Cuello. "Es un enorme mérito pero también es un gran desafío, ya que a partir de esta fecha los rojenses estamos obteniendo más libertad, eso implica más riesgos y, a su vez, más responsabilidad social, individual y colectiva”, indicó Rossi y pidió a los vecinos ser agentes de transmisión de conciencia. “Entramos en una etapa donde la legislación nos permite algún grado de opción, nosotros vamos por las mayores libertades, asumiendo los mayores riesgos, sobre todo en lo que tiene que ver con el empleo, con la producción, con la posibilidad de que esos rojenses puedan retomar sus actividades pre-pandemia; si hay algún grado de restricción, las haremos en las recreativas porque creemos que aún se puede hacer un esfuerzo colectivo para tratar de disminuir las posibilidades”, expresó.

En cuanto a las nuevas medidas, Rossi informó: “vamos a restablecer los horarios pre-pandemia para los comercios y, como límite máximo, las 24 horas. Así que aquellos que puedan llegar a tener un kiosco, un restaurante, un bar, como máximo van a estar abierto hasta las 24", y agregó que "se permiten reuniones con un máximo de diez personas, con un distanciamiento obligatorio de dos metros, todo eso es bajo protocolos. no hay ninguna actividad que se pueda llevar adelante sin protocolos que definan con precisión el modo en que van a estar abiertos para desempeñar esas actividades”.

“Una recomendación enfática para todos los rojenses que, por distintas razones, salen de nuestra ciudad a desempeñar su trabajo o porque tienen que hacer alguna actividad: cuídense. En muchos municipios ha sido la causa, no alguien que vino de afuera, sino uno de adentro, uno propio, digamos, que fue y, seguramente, contrajo el virus, lo trajo y los hace retroceder. Para eso estamos trabajando en protocolos sanitarios, sobre todo en las empresas que habitualmente tienen que transportar algún producto o algún servicio hacia afuera. Esos rojenses tienen un compromiso adicional con todos nosotros", indicó Rossi y agregó que "el Estado municipal va a estar monitoreando para que se cumplan los protocolos, que se cumpla el distanciamiento, pero no hay nada que podamos hacer si no está la voluntad de los rojenses de hacer todo lo posible para que nos mantengamos en la fase 5 y, de esta manera, tengamos los mayores grados de libertad".

General Viamonte

El distrito de General Viamonte no cuenta con casos positivos de Covid-19 y, al pasar a fase cinco, el intendente Franco Flexas pidió "responsabilidad extrema" a los vecinos para sostener las flexibilizaciones logradas. "Pasamos del aislamiento al distanciamiento", señalaron desde la comuna y agregaron que “que podamos entrar en fase cinco depende del comportamiento de todos nosotros y de que los casos se mantengan en cero. En el uso responsable de la libertad está la clave para el retorno de las distintas actividades. En varios municipios la situación se complicó en las últimas horas, por eso les pido que seamos responsables, usemos tapaboca, mantengamos la distancia social, no salgamos a caminar más de dos personas juntas, lavémonos las manos con frecuencia, llamemos al 107 apenas tengamos síntomas", dijo la secretaria de Gobierno Ana Paula Cascallar.

La cuarentena administrada que se implementará en este partido, por no tener casos de COVID-19 en los últimos 21 días pasan a Fase 5. ¿Qué es la fase 5?

Es la etapa de distanciamiento que implica responsabilidad individual. No significa que ya es la normalidad, es una etapa intermedia. Se trata de aprender a convivir con la posibilidad de que el virus circule y para eso se deben tomar las medidas preventivas necesarias: lavarse las manos, respetar el distanciamiento y usar tapaboca en lugares cerrados.

Las nuevas actividades permitidas son:

- Deportes individuales y recreativos al aire libre de 7 a 21 (caminata, ciclismo, running, pesca, tenis, entre otros). No se puede hacer actividades deportivas en espacios cerrados.

- Gastronomía de 7 a 00 (con reserva previa a través de turnos), con servicio de entrega en mostrador.

- Reuniones sociales de hasta 10 personas de 10 a 00, de jueves a domingo.

- Actividades Culturales de 7 a 00 (ensayos de obras musicales, teatrales, solo para grabación de contenidos o transmisión de streaming).

Los nuevos horarios de actividades para trabajar en actividades comerciales, profesiones y profesionales son:

Comercios: de 7 a 18y de se 15 a 16 a puerta cerrada.

Oficios: de 7 a 18.

Consultorios médicos: nutricionistas, psicólogos, kinesiólogos y odontología de 7 a 20.30.

Profesionales liberales (contadores, abogados, escribanos, etc.) de 7 a 18.

Hora recreativa: continuará existiendo, pero de 15 a 16, sin circulación vehicular. Los comercios y oficios podrán continuar trabajando, pero a puerta cerrada. Esta etapa tiene un importantísimo componente personal de cuidados.

Las autoridades de Viamonte señalan que las normas de distanciamiento social preventivo y obligatorio siguen vigentes y su cumplimiento es fundamental para mantener esta fase 5.

General Pinto

El distrito de General Pinto ingresa a la fase 5 que corresponde al “Distanciamiento Social, Preventivo y Obligatorio”(DSPO), según el DNU de Presidencia de la Nación Nº 520/2020 y Decreto Provincial N° 498/2020.

- Las plazas y espacios verdes solo pueden usarse para salidas recreativas y deportivas, siempre que se cumpla con el distanciamiento de 2 metros entre personas en el horario de 7 a 21. No se permite utilizar el Parque Municipal Martiniano Charras ni las islas deportivas de los distintos parques.

- Reuniones familiares (a partir del 13/6).

- Gimnasios, Personal trainers, Escuelas de Danza y Baile (a partir del 16/6).

- Padel, Tenis, Bochas, Pelota - paleta, Equitación, Atletismo (A partir del 16/6).

- Pesca de costa (a partir del 19/6).

- Servicios gastronómicos. Restaurant - Bares (a partir del 19/6).

Cada actividad tiene un protocolo covid-19 específico, que se irá comunicando en los próximos días.

Florentino Ameghino

El intendente Calixto Tellechea en comunicación directa por Facebook se refirió a la posibilidad de entrar en una nueva fase, dado que en el distrito no existe ningún caso confirmado de COVID 19. No obstante, continúan el cumplimento de medidas de protección como uso de tapaboca, distanciamiento social, lavado de manos y en la casa, ventilación de los ambientes.

“Nosotros seguimos a rajatabla las instrucciones del gobierno nacional y con trato directo con el gobierno provincial. Estamos entrando en una etapa donde la responsabilidad de cada uno es fundamental para que esto no fracase”, dijo.

El jefe comunal señaló que se controla a los proveedores que entran a Ameghino, quedan en Bromatología y los comerciantes deben ir a buscar la mercadería ahí. Esto será por una semana más.

Las excepciones son los que transportan correos, lácteos, carnes, droguerías, combustibles, siempre con cumplimiento del protocolo. No van a bromatología sino que entran directamente a la ciudad. Los que provengan de Junín y Villegas sí irán a Bromatología.

Reuniones familiares: serán no más de 10 personas sean familiares o amigos.

Respecto a los restaurantes y clubes (locales gastronómicos) podrán abrir, aunque deben llenar una planilla registrando a toda la gente que entra y sale cada día al local. No todos tendrán la misma capacidad de albergar a clientes, eso depende de los metros cubiertos de cada uno.

Horarios de atención de los comercios: se amplió el horario hasta las 18, supermercados, tiendas y ferreterías, y hasta las 20, carnicería, pollería y verdulería, y despensa de cercanía.

Deportes: a partir del martes próximo se realizarán reuniones con involucrados en la apertura para la práctica deportiva. En principio se van a habilitar tenis, paddle, golf, pelota paleta , bochas y tejo. También los gimnasios empezarían a trabajar.

Controles: serán dentro de la ciudad, no en la Ruta 188 ni caminos rurales.

Las personas que lleguen de lugares donde hay circulación viral deberán cumplir los protocolos.

Salidas recreativas de los menores: se recomienda el uso de barbijo y mantener la distancia social.

En el Día del Padre, los locales comerciales podrán abrir sus puertas de 8 a 13.