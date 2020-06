Tips de cuarentena: cómo cuidar la batería del auto cuando no se utiliza

El reloj, los equipos de audio, las alarmas y sensores: todos los autos modernos tienen componentes eléctricos que consumen, aunque sea de una forma mínima, la batería.

El problema en tiempos de cuarentena por coronavirus es que, al no usarse el vehículo por muchos días, la batería tiende a descargarse. ¿Cómo hacer para evitarlo?

Desde el taller Casado de Junín, Federico afirmó: “Recomiendo poner en marcha el auto cada dos días para que no se venga abajo la batería y ponerle nafta para que no se afecte el tanque. Y además, cuando pase todo esto, sugerimos que lleven el vehículo al mecánico para que lo revisen y le den una chequeada”.

Este es el primer consejo para que el alternador recargue el acumulador y no pasar un mal momento el día que se necesite salir con el auto.

En caso de que el motor no arranque, se necesitará la ayuda de un auxilio o bien de otro auto para hacer un puente con dos cables. En esta situación, enfatizan la importancia de conectar primero el positivo de la batería del auto 1 con el positivo del auto 2, y después hacer lo mismo con el negativo.

"La durabilidad de la batería es indistinta: a algunos les dura un año y medio, y a otros les llega a los 3 o 4 años. Entran en juego muchos factores, como el sistema de carga", explicaron.

Para un vehículo de gasolina de una cilindrada pequeña, se recomienda montar una batería de unos 55 AH y, en vehículos diésel, de unos 70 AH mínimo.

Consejos

Arrancar el vehículo cada dos días entre 15 a 20 minutos. Si no se está habilitado a circular, mantener el motor en funcionamiento pisando ligeramente el acelerador hasta alcanzar un régimen del motor de aproximadamente 2.000 rpm para conseguir una mayor carga de la batería.

Durante este proceso hay que minimizar el uso de dispositivos del vehículo que consuman energía eléctrica, como pueden ser las luces, de equipo de sonido, de climatización o el sistema de entretenimiento.

No se recomienda desconectar los bornes de la batería para prevenir que esta se descargue, porque puede producir daños y fallos en los sistemas electrónicos del vehículo.

El arranque del auto se debe hacer en espacios abiertos o cerrados suficientemente ventilados. El monóxido de carbono (CO), que sale por el tubo de escape del vehículo, puede acumularse en espacios cerrados o semicerrados e intoxicar, con graves consecuencias, a personas y animales.

En caso de tener un auto que funciona con GNC, si bien los rodados actuales al ser a inyección arrancan a nafta y luego pasan automáticamente a gas, hay usuarios que hacen caso omiso a esta regla y tratan de arrancarlo solo a gas. "De este modo, la batería debe soportar un esfuerzo mayor al habitual. Por eso, conviene arrancarlo siempre a nafta", afirmaron.

Por último, controlar regularmente el sistema de carga del alternador (cualquier taller especializado lo hace en minutos) y el encendido del motor (fijarse que arranque rápidamente).

Otros aspectos mecánicos

En ese sentido, surgen algunas dudas sobre qué hacer con los autos. ¿Pueden sufrir desperfectos o deterioro al estar detenidos tantos días?, ¿qué elementos o sistemas pueden dañarse al no estar funcionando durante tanto tiempo?, ¿qué medidas se pueden tomar para cuidar el vehículo?

El lubricante es un punto crítico ya que el engrase de las partes móviles del motor es fundamental para evitar desgastes y daños mecánicos. “Resulta fundamental tener en cuenta que el fluido se encuentra en reposo alojado en el cárter y para que cumpla su función de engrase indefectiblemente hay que mover el motor poniéndolo en marcha, con lo cual es sumamente importante no acelerar el vehículo en esta condición”, destacaron desde el Centro de Experimentación dedicado a la investigación y análisis de la seguridad vial y automotriz (Cesvi Argentina).

Con respecto al refrigerante, remarcaron la importancia de dejar en marcha el auto hasta que consiga su temperatura de trabajo ideal, que por lo general oscila en los 90 grados y chequear que enciendan los electroventiladores.

Otro punto clave tiene que ver con el combustible. La recomendación de los expertos es completar la carga del tanque para que se mezcle con el que se estancó, en especial en vehículos que utilizan naftas premium, ya que se trata de una variedad que tiende a degradarse rápido y puede obstruir conductos, filtros e inyectores.

Por último, otro punto a tener en cuenta son los frenos. Una vez realizada la puesta en marcha se recomienda, antes de rodar el auto, moverlo suavemente y accionar los frenos de tal manera que los elementos de fricción no se encuentren pegados por corrosión entre ellos.