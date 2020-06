Puntos claves

- Poner en marcha el vehículo al menos una vez a la semana.

- En los autos sin encendido electrónico, calentar el motor hasta que alcance la temperatura de trabajo que indica el manual del fabricante.

- Si el auto no tiene indicador de temperatura, calentarlo hasta que el electroventilador prenda dos veces.

- Evitar en el arranque el uso del sistema de ventilación y aire acondicionado.

-Si es posible, mover el vehículo en la cochera e intentar que los neumáticos no vuelvan a quedar en la misma posición.

- No dejar el vehículo en cambio. (Excepto vehículos automáticos en posición P, según manual de fabricante).

- Controlar que la presión de los neumáticos sea la indicada por el fabricante.

-Es ideal que el combustible no permanezca más de tres meses estancado.