Hay tres espacios alternativos para asistir a personas afectadas por Covid-19

En el distrito de Junín ya se han dispuesto distintos centros de atención para aislamiento de personas que estén contagiadas de Covid-19, pero no presenten complicaciones médicas. Se trata del Complejo Pioneer, la Escuela Secundaria de la Unnoba y la carpa del Hospital Interzonal General de Agudos.

En el Complejo Pioneer ya se han alojado casos sospechosos. En su oportunidad, cuando llevaban apenas dos meses de cuarentena, el intendente Petrecca hizo hincapié en los avances en la infraestructura que se habían hecho en el distrito, porque era mejor “estar preparados”.

“Todo este tiempo del aislamiento social, preventivo y obligatorio nos permitió trabajar en infraestructuras extrahospitalarias, como las 120 camas que hay en la carpa del hospital, las 120 que hay aquí en la secundaria de la Unnoba, con la posibilidad de extender la cantidad, y las 30 que tenemos en el Complejo Pioneer, que ya se han utilizado para los casos sospechosos y donde ha estado gente del personal de salud y las fuerzas de seguridad a resguardo”, afirmó.

Por su parte, el secretario de Salud, doctor Carlos Lombardi, tras conocerse en los últimos diez días la existencia de cuatro casos positivos de Covid-19 en Junín, advirtió: “estamos pasando una pandemia muy compleja, pero tanto en el país como en la ciudad se tomaron los recaudos necesarios y esto hizo que los contagiados no fueran en una gran escala. Esto nos permitió tener a los sistemas de salud en condiciones para afrontar el famoso pico de la curva”.

La Secundaria

La Escuela Secundaria de la Unnoba también está preparada para funcionar como Centro de Atención Intermedia, para pacientes que sean casos sospechosos o contagiados, pero que no requieran complejidad médica o respiradores.

En diálogo con Democracia, el rector de la Unnoba, Guillermo Tamarit, afirmó que el inmueble está a disposición de las autoridades sanitarias. El directivo explicó que el gimnasio de la escuela ya se ha acondicionado y está listo para funcionar, sirviendo básicamente para el aislamiento.

Señaló que antes del al ingreso de personas que requieran un aislamiento intermedio, se termina de acondicionar en pocas horas. Se hace una limpieza más profunda y se provee de todos los elementos necesarios, como ropa de cama e higiene.

Respecto a la calefacción, el doctor Tamarit dijo que la empresa Cirigliano provee las turbinas de calor para calefaccionar el lugar. “Ya están previstos los baños, espacio para enfermería y el cobertor que permite el paso desde el edificio al gimnasio. Las previsiones ya se tomaron hace un par de meses”, recordó.

En este lugar, hay unas 120 camas disponibles. “Todo lo que es infraestructura ya está resuelto. En principio está el gimnasio y luego dos pisos más del edificio, en la medida que se requiera se puede utilizar, con unas 30/40 camas más”, afirmó.

“Está mucho más pensado para la gente que por sus condiciones socioambientales no pueda aislarse en su casa, que para los tratamientos de enfermos por Covid-19”, aclaró Tamarit.

Finalmente el directivo dijo que “lo mejor que podemos hacer es seguir todas las indicaciones de distanciamiento social, higiene de manos, uso de tapabocas, no estar en lugares donde haya más personas que lo permitido por distanciamiento social. Hay que insistir con ese autocontrol, que es la forma en que mejor vamos a responder ante esta situación”.

La carpa del Hospital

Sobre el uso de la carpa montada en el Hospital, el doctor Sebastián Meneses afirmó: “El intendente lo dejó bien planteado en la conferencia de prensa, están habilitados el Pioneer y la Unnoba, y en el caso de que la situación trascienda estos ámbitos, estaremos trabajando codo a codo para hacer operativa la carpa”.

“Enargas no nos autoriza a tener gas envasado. Quedaría como una tercera opción, primero el Pioneer, segundo la Unnoba, y en caso de que la situación se nos haya ido de las manos - espero que eso no ocurra porque sería una catástrofe-, trabajaríamos con el municipio para encontrarle una solución. Ante la eventualidad se podrían poner estufas que son una especie de hongos, que brindan calor”, señaló.

“Respecto a los pacientes del Conurbano, el Conurbano tiene más del 80% de las camas críticas, por lo que es muy improbable que vengan a Junín. Al mismo tiempo, trabajamos en red, y si hay que dar asistencia a vecinos de un distrito cercano, no los vamos a estigmatizar”, afirmó.

La inquietud por el uso de espacios alternativos para aislar a los casos de COVID 19, en Junín y la región, que se puso de manifiesto el martes pasado cuando una paciente que ingresó con síntomas compatibles con la enfermedad debió ser derivada a una clínica privada, el director ejecutivo del Hospital Interzonal General de Agudos “Dr. Abraham Félix Piñeyro”, Sebastián Meneses, reconoció la situación pero la enmarcó dentro del protocolo acordado con la mesa sanitaria local.

“Llegó una paciente a nuestro hospital que había tenido contacto estrecho con un paciente con Covid-19 que está internado en el hospital. En ese momento teníamos seis casos sospechosos internados, con lo cual, por cada uno de ellos se necesita una habitación hasta tener el hisopado que confirme o descarte la presencia del virus. No había lugar para asegurar el aislamiento”, afirmó el médico, en diálogo con TeleJunín.

Y prosiguió: “Se pone en conocimiento a la Municipalidad, con el aval de todo el directorio, a través de una nota, y ellos arbitran los medios a fin de internar a la paciente donde ellos decidieran”.

“El 2 de abril último, el Intendente y el secretario de Salud dejaron bien en claro que cuando no se pueda hacer el aislamiento en la casa, porque su situación habitacional no lo permite, y a fin de descomprimir los centros de salud, los pacientes iban a ser destinados al centro Pioneer y a la Secundaria de la Unnoba, motivo por el cual no puedo entender por qué se generó tanto conflicto, cuando en realidad estamos todas las instituciones abocadas y trabajando por la salud de Junín, tanto los organismos públicos como privados”, afirmó el doctor Meneses.