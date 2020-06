Tras el fallo judicial, se harán controles dinámicos en los accesos a la ciudad

Como consecuencia del fallo de la Justicia Federal que prohíbe los operativos en rutas nacionales en la Ciudad, desde el Gobierno de Junín se estudian distintas alternativas consensuadas con la Mesa de Crisis Sanitaria para continuar con este servicio vital para la seguridad y el cuidado de la salud de los vecinos.

En este sentido, se realizarán controles dinámicos en las inmediaciones a los ingresos a la ciudad, en los que se solicitarán el Certificado Único de Circulación, como así también los documentos habituales en los operativos viales de rutina.

Asimismo, con el propósito de que se revea esta medida, desde el Ejecutivo local se solicitó una audiencia con la autoridad judicial competente para aportarle todos los fundamentos por los cuales hasta ayer se practicaban dichos controles y la eficacia de estos en cuanto al seguimiento de personas provenientes de zonas de circulación comunitaria del virus.

Al respecto, el intendente, Pablo Petrecca, manifestó: “Hace más de tres meses que llevamos adelante controles muy fuertes a los efectos de garantizar la seguridad y la salud de los habitantes de Junín y en el día de ayer nos encontramos con una orden judicial que nos dice que no podemos realizarlos más en las rutas nacionales 7 y 188. Esto nos genera una gran dificultad ya que, por la fisonomía que tiene nuestra localidad, es muy complejo hacer los controles en los distintos accesos que tiene la ciudad, pero por supuesto, nuestro objetivo máximo es seguir brindando este servicio a toda la comunidad”.

“Vamos a cumplir con el fallo judicial, pero hemos solicitado una audiencia para darle más detalles y explicaciones al juez acerca de los motivos por los que realizábamos estos controles en las rutas”, dijo Petrecca y añadió que “eran muy positivos porque nos permitían tener registro, trazabilidad y, por sobre todas las cosas, el seguimiento de todas las personas que no son de Junín y que provienen de alguna zona con circulación comunitaria del virus”.

“Consideramos que el juez, a quien respeto mucho, no ha contado con toda la información necesaria para tomar esta decisión, por lo cual como Gobierno de Junín hemos pedido esta audiencia para transmitirle nuestro punto de vista sobre estos operativos y su importancia, teniendo en cuenta la fisonomía de la ciudad”, destacó.

Seguidamente, el jefe comunal señaló: “mientras continúen los trámites judiciales, seguiremos con los controles disuasivos en las zonas en las que sí se nos permite hacerlos, por lo que les pedimos disculpas a los vecinos de Junín porque esta nueva modalidad puede generar un mayor retraso en la circulación. Quiero que los juninenses sepan que estamos trabajando con todo el equipo de gestión para seguir brindándoles seguridad y cuidando la salud de todos”.

En tanto, el Dr. Andrés Rosa, secretario de Seguridad del municipio, expresó: “Hubo dos medidas por parte del juez federal Plou que han impactado en la efectividad de los controles: por un lado, el impedimento para seguir solicitando el permiso de ingreso y permanencia a la ciudad y, por el otro, dejar de realizar dichos operativos sobre las rutas nacionales”.

“Como nos pidió el Sr. Intendente, estamos rediseñando el sistema de control en toda la ciudad con toda la responsabilidad, como lo hemos hecho desde el día uno de esta pandemia. Sabemos que estos operativos no tienen la misma eficacia, pero tenemos el compromiso de seguir cuidando a los juninenses”, destacó el funcionario.

Rosa también detalló que “se van a realizar operativos mucho más dinámicos durante el día, no en la entrada de los accesos, sino a una o dos cuadras hacia adentro. La dinámica se debe a que por una cuestión operativa no se cuenta con la cantidad de efectivos suficientes, pero vamos a seguir firmes con nuestro compromiso”.

Por último, el secretario de Seguridad afirmó: “los cuatro controles que habíamos hecho en las rutas servían como un cerrojo que permitió restringir muchísimo el ingreso de personas provenientes fundamentalmente de lugares con circulación comunitaria del virus. Hoy ya no contamos con esa herramienta, pero sí con el compromiso de las fuerzas de seguridad para velar por la salud de todos”.

“No confrontar con la resolución”

Desde el Frente de Todos, afirmaron: “Estamos convencidos de que la misión del Intendente es la de velar por la tranquilidad de los juninenses, más allá de los cambios de escenario. Atento a la resolución judicial de público conocimiento, comunicamos que nuestra posición es la de respetar los poderes vigentes de la República”, agregaron.

“En tal sentido, instamos al Poder Ejecutivo local a no confrontar con la resolución del Juzgado Federal y tome las medidas pertinentes dentro del marco legal jurisdiccional, para preservar en todo lo posible la salud de los ciudadanos, como lo realizan el resto de las ciudades del país y de la provincia”, sostuvieron.