La medida no prohíbe controles

A raíz de una reciente resolución que tomé, comenzaron a circular comentarios que, con o sin esa intención, tergiversan su contenido, alcance y consecuencias.

Como algunas de esas expresiones pueden generar zozobra en los vecinos, aclara al respecto de la medida: No tiene vigencia solo en Junín, sino en los 19 partidos de la provincia que integran la jurisdicción del Juzgado Federal.

No prohíbe controles ni señala cómo hacerlos, sino que no se pueden hacer donde se realizaban.

No formula ningún juicio de valor sobre la efectividad de los controles, ni tiene relación con los contagios que se habían producido. Las autoridades sanitarias y sus facultades no están allí contempladas.

No admite que autoridades locales impidan circular a personas que cuentan con una autorización emanada de una autoridad superior, lo que es tan obvio que no requiere mayor explicación.

No coloca ningún derecho por sobre otro, solo pretendió restablecer, en parte, la libertad de movimiento, la que tampoco obliga a usar.