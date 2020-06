Roberto Costa: “Reconocemos el liderazgo de Vidal”

¿Qué lectura hace de la intervención del Gobierno en Vicentin?

-Me sorprende, porque era de los que creía que teníamos un presidente que sabía de derecho. Y no lo digo como un chiste, sino desde el punto de vista de tomar una medida de ese tipo, sin darse cuenta de que se está llevando por delante las leyes y la constitución.

-¿Cree que esto pone de manifiesto un fenómeno más amplio, de avanzar sobre otras empresas privadas?

-No lo puedo creer, por la expectativa que tenía. Es preocupante escuchar al jefe de Gabinete declarar que son muchas las empresas que le deben al Estado y que ‘no por eso las vamos a privatizar a todas’, hasta esas declaraciones fueron lamentables, por lo que no sé qué esperar. Yo no me enrolaba dentro de los que pensaban que el gobierno venía con una idea chavista. todavía me animo a esperar un poco, me parece que fue una medida que apuntó a dejar contento a un sector del oficialismo, pero me parece que se excedieron.

-¿Cuál es su análisis sobre el tratamiento de la cuarentena?

-Sin dudas, el principio estuvo acompañado por todos, porque era necesario. Creo que se prolongó demasiado, y a partir de la cuarentena se pensó que se podía hacer cualquier cosa, con un gobierno que comenzó a olvidarse de la opinión de los parlamentos. Sobre todo porque siempre que las cosas se ponen feas, es el parlamento el que encuentra las salidas democráticas, por eso uno anhelaba que eso vuelva a suceder. Indudablemente el Ejecutivo nacional y provincial hizo de este problema de la pandemia una razón para avanzar sobre distintos derechos.

-En el plano legislativo, ¿cuáles son los próximos pasos?

-En el Senado por fin pudimos sesionar, pudimos poner las comisiones en marcha y ahora avanzamos con propuestas que tienen que ver con temas que hoy necesita la sociedad. Propuestas del oficialismo no hubo, tenemos que pensar que todavía estamos transitando un año sin presupuesto nacional, provincial, situación que hace muy difícil la cuestión. Al mismo tiempo, vemos un manejo discrecional de la moneda, que genera una expansión monetaria que, tarde o temprano, la vamos a pagar. Nos preocupa una asistencia muy importante de fondos de la Nación a la Provincia, con una emisión descontrolada, que más temprano que tarde se va a pagar. La emisión monetaria es necesaria en medio de una pandemia como esta, pero no salteando los presupuestos nacionales y provinciales y al mismo tiempo postergando por tanto tiempo un acuerdo con los acreedores externos.

-En el terreno netamente político, se viene hablando de renovación en Juntos por el Cambio, al tiempo que se percibe un alejamiento mediático de Macri y Vidal.

-La renovación, en un espacio político como el nuestro, un frente tan amplio, es lógica y siempre es una posibilidad. Del silencio de Macri no voy a hablar, porque no he hablado con él. Igualmente creo que un presidente tiene, en un tiempo como este, que dejar pasar un tiempo antes de hablar. En el caso de María Eugenia, lo de ella es un ejercicio silencioso de liderazgo en la provincia de Buenos Aires, que lo hace cotidianamente, hablo todos los días de la semana, por lo que no la veo en una actitud pasiva, para nada. La veo en una actitud silenciosa, respetando a los que gobiernan, y liderando un proceso distinto, complicado, pero que al mismo tiempo, cada uno de nosotros, los que cumplimos distintos roles, legisladores, intendentes, estamos hablando en nombre de Juntos por el Cambio, más allá de los partidos que representemos. Ella entiende que si bien no es personalmente la que contesta, cada uno de nosotros contestamos por el espacio y ella se siente representada por eso.

-¿O sea que usted reconoce como líder a Vidal? ¿Cree que va a jugar un papel en las próximas elecciones?

-No soy el único, la gran mayoría de los que estamos en Juntos por el Cambio reconocemos el liderazgo de María Eugenia Vidal. Lo de la candidatura son temas que se hablan más adelante, pero indudablemente en su condición de exgobernadora, de dirigente reconocida no solo en Buenos Aires, sino en todo el país, con una influencia muy alta más allá de que hace seis meses que no da una nota en un medio de difusión masiva, sin dudas es la que lidera esta etapa en Buenos Aires y en gran parte del país también. Soy de los que creen que es una pieza importantísima dentro del tablero de la política nacional, jugando con el color de nuestras piezas.