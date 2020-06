ATSA reanudó la construcción de su centro de capacitación y Cultura

La Asociación de Trabajadores de la Sanidad Argentina (ATSA) filial Junín reanudó la construcción de su Centro de Capacitación y Cultura, ubicado en la calle Brasil 20 de la ciudad, con el fin de concentrar y ampliar en un edificio la labor que el área desarrolla desde hace años.

Según lo afirmado por ATSA Junín, la empresa Ledesma Porta, a cargo de la obra, cumple con el “Protocolo de Recomendaciones Prácticas para la Industria de la Construcción”, aplicable en la emergencia sanitaria dispuesta por la pandemia de Coronavirus.

Héctor Azil, secretario general de ATSA filial Junín, manifestó: “Esta ampliación edilicia nos permitirá diagramar el crecimiento de las tareas de capacitación y cultura que brindamos a los afiliados. Por eso, nos alegra mucho poder continuar con el proyecto”.

El Centro de Capacitación y Cultura de ATSA Junín constará de una planta baja en donde se ubicará la recepción, los baños, un aula de prácticas, dos aulas con capacidad para 30 personas cada una y un patio. Además, tendrá una planta alta con otra recepción, un aula para 70 personas, una cocina y una terraza.

Mario Porta, presidente de la compañía de Diseño y Construcción, explicó: “Reactivamos la actividad respetando un estricto protocolo de seguridad y salud en el ámbito laboral para evitar contagios de COVID-19. Algunas de las medidas sanitarias que implementamos son: hacer horario corrido (de 7 a 16.30 horas), tomarle la temperatura a los trabajadores al ingreso y egreso del trabajo (quienes presenten 37.5° o más no podrán entrar al establecimiento), usar barbijo, mantener la distancia social, desinfectar las herramientas cada dos horas y no compartirlas, suministrar insumos de limpieza e higiene personal y designar empleados para limpieza y desinfección en las frecuencias establecidas”.

“A pesar del Aislamiento social, preventivo y obligatorio (Decreto 297/2020) durante el cual no pudimos trabajar, la obra, que comenzamos en diciembre de 2019, lleva hoy un 40 por ciento de avance. En la actualidad, está en la etapa de hormigón a la vista, albañilería e inicio de instalaciones sanitarias; y tenemos previsto terminarla en octubre de este año”, agregó el arquitecto.