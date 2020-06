“Teatro con corona”: taller de actuación virtual a distancia durante la cuarentena

La crisis despierta la creatividad. Es que, debido al aislamiento social que ha impuesto el Gobierno para combatir al coronavirus, los talleres de teatro se tuvieron que reinventar en Junín: de lo presencial al mundo virtual.

Este es el caso del Centro de Formación Actoral Florencia Cornago que, tras meses de incertidumbre en cuanto a la flexibilización del aislamiento, optó por aprovechar el tiempo y brindar las clases de manera online.



Los talleres habían comenzado en marzo normalmente en el salón de la Sociedad Española. Pero 20 días más tarde, el coronavirus obligó a la profesora a reinventarse para conectarse con los alumnos a la distancia.

“Las circunstancias me llevaron a tener que transitar la docencia a través de caminos virtuales. Al principio realmente me resistí, pero reconozco que, aunque no es lo mismo en muchos aspectos que en las clases presenciales, le encontré la vuelta”, explicó Cornago a Democracia.

Se trata de una iniciativa para consumir desde casa con tan solo conexión a Internet. Una red que hará volar la imaginación hasta las tablas de un teatro. “Titulé el proyecto ‘Teatro con corona’, en el que trabajé mucho para que las clases fuesen lo más productivas posible”, afirmó la directora.



Por supuesto, “tenemos que subsanar algunos obstáculos que presenta la tecnología, pero fuera de eso, que no es menor, estamos trabajando bien. Si bien, por distintas razones, no todos mis alumnos se sumaron a la propuesta online, son muchos los que sí lo hicieron y mantienen su entusiasmo, interés y alegría en cada encuentro”, dijo.

“Yo sigo una planificación para las clases y al tener que pasar al terreno virtual, por supuesto tuve que adaptar los contenidos a esta modalidad. Para mí y para muchos, este es un camino nuevo, hay mucho por descubrir, y sin embargo, logramos momentos lindos”, expresó.

“A través de ejercicios adaptados podemos desarrollar perfectamente lo previsto para el año en curso. Es más, descubrí que esta distancia, paradójicamente, permitió una cercanía que favoreció el disfrute de las clases teóricas”, reconoció.

“Siempre que uno sabe hacia dónde va, encuentra el camino, y así, sin abandonar lo que nos apasiona, vamos disfrutando este nuevo pasaje, con la esperanza de que pronto podamos estar pisando un escenario otra vez”, concluyó.